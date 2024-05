'Benaouf A. wil weer ontsnappen uit gevangenis en wordt overgeplaatst'

De Eindhovense crimineel Benaouf A. wordt met spoed overgeplaatst naar een gevangenis op een onbekende plek. De Telegraaf meldt vrijdagavond dat A. plannen zou hebben om te ontsnappen uit het cellencomplex in Leeuwarden. Omdat A. eerder met een gekaapte helikopter wilde ontsnappen uit de gevangenis in Roermond, neemt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) die plannen zeer serieus.

Benaouf A. zit nu vast op de Afdeling Intensief Toezicht in Leeuwarden en zou een poging voorbereiden om daar uit te breken, aldus bronnen van De Telegraaf. A. zit een celstraf van twaalf jaar uit voor betrokkenheid bij de moord op Najeb B. in Antwerpen. Hij is bekend als een van de leden van de Mocro-maffia.

Gekaapte heli

In 2017 werden zes mannen gepakt tijdens een poging om A. uit de gevangenis in Roermond te bevrijden. Ze wilden dat doen door een helikopter op Kempen Airport in Budel te kapen. Het plan was om een piloot te overmeesteren en een ingehuurde kracht plaats te laten nemen achter de stuurknuppel. De helikopter zou landen bij de gevangenis en A. oppikken.

Doodgeschoten

Omdat een medewerker van het helikopterbedrijf het niet vertrouwde, belde hij de politie. Arrestatieteams pakten de mannen op, onder meer in Maarheeze. In het Limburgse Roosteren werd een van hen doodgeschoten tijdens een achtervolging. De mannen die A. uit zijn cel wilden halen kregen in hoger beroep celstraffen tot zes jaar opgelegd.

Over de plek waar A. naar is overgeplaatst, willen justitie en de advocaat van A. volgens de krant niks zeggen. De in Eindhoven opgegroeide crimineel zat eerder in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, maar mocht in 2022 naar de minder streng beveiligde gevangenis in Leeuwarden.

DIT GING ERAAN VOORAF:

Mislukte helikopterkaping op Kempen Airport 'is net Hollywoodfilm', verdachten voor de rechter

Poging helikopterkaping om Benaouf A. te bevrijden: tot zes jaar cel in hoger beroep