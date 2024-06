Op naar het Europarlement met Tom Berendsen: 'Samen kom je verder'

Over een paar dagen mogen we weer naar de stembus. Op 6 juni kiezen we onze Europarlementariërs, de ‘Tweede Kamer’ van de Europese Unie. Wie zijn die Brabanders op de lijst en waarom zien zij hun toekomst in Europa? Vandaag Tom Berendsen (41), hij staat op plek 1 voor het CDA.

‘In de race’ kunnen we er bij Tom Berendsen wel af laten. Als fractievoorzitter van het CDA in Europa is zijn verkiezing eigenlijk een zekerheidje. Toch voelt dat voor hem niet zo. “De verantwoordelijkheid is veel groter dan mijzelf. Vijf jaar geleden stond ik op plek drie en werd ik gekozen met heel veel voorkeurstemmen uit Brabant. Nu moet ik mij laten zien in het hele land.” Berendsen is de enige verkiesbare kandidaat met een gezicht. Letterlijk dan. Hij lacht je vriendelijk toe vanaf het verkiezingsbord. Een bewuste keuze van het CDA, licht hij toe. Het levert grappige reacties op van voorbijgangers die zich afvragen of ‘hij het echt is’ als hij naast zo’n poster staat.

"Je wordt geen beter mens als je altijd in Brussel bent."

Berendsen is trots op zijn Brabant. Breda in het bijzonder. Hij woont er nog altijd met zijn gezin. Ook dat is een bewuste keuze. “Omdat ik denk dat je geen betere politicus of beter mens wordt als je dag in dag uit in dat gebouw in Brussel rondloopt. Je moet je werk kennen in Brussel, maar dat kan alleen als ik met beide benen in Nederland, in Breda ben.” Want er wordt met veel interesse naar Brabant gekeken in Brussel. Naar Brainport natuurlijk, maar er is nog veel meer. “Neem West-Brabant, waar hard gewerkt wordt aan een biobased economie of het verduurzamen van binnenschepen. Het is Brabant die daar oplossingen voor aan het verzinnen is.”

“Mijn focus lag vooral op de plaatselijke voetbalvereniging in Breda.”

Hij is er inmiddels als een vis in het water. Maar dat was vroeger toch wel anders. Van politiek moest hij toen hij jong was nog niet zoveel hebben. “Mijn focus lag vooral op de plaatselijke voetbalvereniging in Breda”, lacht hij. “Jeugdtrainer worden.” Pas na zijn twintigste kwam de liefde voor grote(re) zaken. “Ik zit in dat Europees Parlement omdat ik de wereld goed wil overdragen aan de volgende generaties. Aan mijn kinderen.” Want de écht belangrijke thema’s liggen daar op tafel, zegt Berendsen. Hij haalt voormalig chef van de NAVO De Hoop Scheffer aan. “Hij zei: na de val van de muur zijn wij in een strandstoel gaan zitten met een wijntje om te kijken hoe de VS zorgen voor onze veiligheid, Rusland voor onze energievoorziening en China onze spullen maakt. Die afhankelijkheid, daar moeten we vanaf.”

"Afhankelijkheid bedreigt onze veiligheid."

En dat is ook één van de dingen waar Berendsen flink op wil inzetten. “Die afhankelijkheid bedreigt onze veiligheid. Energie, microchips, batterijen. Die moeten we als Europa zelf produceren. Weer op eigen benen staan, zeg maar. Alleen zo kunnen we onze manier van leven beschermen. En dat kan alleen als we Europees samenwerken.” Het CDA is in Europa onderdeel van de grootste fractie in het parlement, de EVP. De invloed die Berendsen heeft is dus groter dan je zou denken. “De EVP heeft 180 zetels. Als ik mijn collega’s in de fractie kan overtuigen, dan zijn we al heel ver. En als je de woordvoering kan doen op bepaalde dossiers heb je nog meer invloed. Als je je weg weet te vinden is er veel mogelijk.”

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

Berendsen weet dat het taaie kost is en dat het soms veel tijd vraagt voor er een voorstel op tafel. "Maar dat maakt het werk in Europa niet minder belangrijk. De kracht zit hem er juist in dat je met 27 lidstaten tot een akkoord komt. Alleen ga je sneller, samen kom je verder." Dan moet iedereen alleen nog even naar de stembus op 6 juni. Dat is al een uitdaging op zich, want de opkomst is over het algemeen laag. Landelijk net boven de veertig procent, in Brabant nóg iets lager. "Dit zijn misschien wel de belangrijkste Europese verkiezingen in jaren. Met de oorlog in Oekraïne, de migratieproblematiek en de afhankelijkheid van China. En denk maar zo: bij een lage opkomst is je stem meer waard."