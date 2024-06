Na botsing met fietsster is motorrijder overleden

De 24-jarige motorrijder uit Lage Zwaluwe die donderdag in Breda een ongeluk veroorzaakte, is overleden. Hij reed op de Terheijdenseweg een fietsster aan. De man is later overleden in het ziekenhuis, meldt de politie.

De man uit Lage Zwaluwe botste donderdag aan het begin van de middag op een 21-jarige fietsster uit Breda. Hij reed zonder rijbewijs op zijn motor en werd verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Zowel de motorrijder als de fietsster vielen. De man reed nog door tegen een geparkeerde auto. De motorrijder raakte zwaargewond en werd naar een ziekenhuis in Tilburg vervoerd. Ook de fietsster raakte gewond.