Graat en de Laat: 'hij is de beste lachband' en 'zij kan alles zeggen'

Zij is de gezellige buurvrouw en hij de ideale schoonzoon die bij je aan de keukentafel zit. Je kunt met ze lachen, heel veel lachen, maar soms vloeit er ook een traan. Het Omroep Brabant-duo Graat en De Laat viert dat ze vijf jaar samen op de radio te horen zijn op zaterdagmiddag. "Wij willen dat huiselijke gevoel brengen op de radio", zegt Christel de Laat. "Ik voel op zaterdagmiddag ook echt al die luisteraars en kijkers bij mij aan tafel zitten."

Ruim vijf jaar geleden werd theaterdier Christel gevraagd of ze niet op de radio wilde. "Ik zag dat niet meteen voor me, want ik had nog nooit radio gemaakt", vertelt ze. Toen haar gevraagd werd of ze dan samen met iemand een radioprogramma wilde maken was ze minder twijfelend. "Dat moet Jordy Graat worden", wist ze gelijk. Met hem werkte ze al samen tijdens carnaval en dat beviel goed.

De afgelopen vijf jaar zijn volgens de twee presentatoren voorbij gevlogen. "We komen wel eens vermoeid binnen maar we gaan beiden vol energie weer de studio uit", vertelt Jordy. De coronaperiode is voor de twee het meest gedenkwaardig geweest. "Toen we elkaar niet meer fysiek mochten ontmoeten, brachten wij de mensen weer in contact met elkaar", zegt Christel. "Werden wij gebeld door iemand die op ic lag en zijn vrouw wilde vertellen via de radio dat hij van haar hield. Hij mocht geen bezoek ontvangen."

Die twee tillen elkaar omhoog en vullen elkaar aan. "Jordy is de beste levende lachband die je kunt vinden", vertelt Christel zelf lachend. "En Christel kan alles zeggen zonder dat mensen kwaad worden", zegt Jordy. Jordy is de man van de knoppen en muziek. Hij houdt de regie. "Ik snapte niet waarom ik een koptelefoon op moest en waarom er zoveel muziek gedraaid wordt", zegt Christel.

De twee genieten van het contact met de luisteraar in de uitzending, maar ook tussen de luisteraars onderling. "Zo hebben we een vaste beller in de uitzending, mevrouw Engelman", vertelt Christel. "Die dame is rond de 80 jaar en zit in een verzorgingshuis in Helmond. Wij vragen altijd hoe het met haar gaat en het gaat nooit goed. Zij krijgt dan van andere luisteraars kaartjes om beterschap te wensen, is dat niet geweldig", zegt Christel retorisch.

Voor het vijfjarige feestje stuurde het duo haar een bos bloemen. In de feestuitzending vertelde mevrouw Engelman weer droogjes dat het met haar maar 'zo zo' ging. "Maar er staat toch een nu een mooie bos bloemen in de kamer", zei Christel in de uitzending. "Maar de blaadjes beginnen al uit te vallen", reageerde mevrouw Engelman helemaal in stijl.