Toine Manders voor het eerst in 25 jaar niet in de race voor Europa

Het doet wel een beetje zeer bij de 68-jarige Toine Manders uit Helmond. Voor het eerst in 25 jaar is Manders niet verkiesbaar bij de verkiezingen voor het Europees Parlement waarvoor in Nederland donderdag de stembussen open gaan. “Een heel vreemd gevoel, ik ben wel bang voor het zwarte gat.” Toine Manders is zondag te gast in een speciale verkiezingsaflevering van de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant die wordt uitgezonden vanuit het Europees Parlement in Brussel.

“Maar ik ben altijd het zelfde gebleven,” verzekert hij. Hij was een kleurrijk parlementariër die in het bureaucratische logge Brussel veel voor elkaar wist te krijgen. Dit jaar wordt het universele oplaadkabeltje voor mobieltjes en andere apparaten ingevoerd. Het was Manders die dat 15 jaar geleden aanzwengelde. Maar ook stond hij aan de wieg van een wet die milieucriminaliteit aanpakt. Ook bedacht hij de Europese pincode voor creditcards.

Toen de VVD het in 2014 na drie termijnen welletjes vond probeerde hij het in 2014 voor 50PLUS. Dat lukte niet, maar in 2019 kwam hij voor die partij toch weer terug in het euro-parlement. Toen 50PLUS door interne ruzies uit elkaar viel stapte Manders over naar het CDA, zijn derde partij.

Hij was één van de kleurrijkste parlementsleden in Brussel, nooit verlegen om een stunt en hij bemoeide zich overal mee. Zo ijvert hij al jaren voor een Europees songfestival voor regio’s. Want daarvan is hij overtuigd: er moet meer gevoel in Europa. Nu is het teveel een verstandshuwelijk en mist de emotie.

Geen wonder, vindt hij dat zo weinig mensen gaan stemmen. 37 procent van de Brabanders nam vijf jaar geleden de moeite om voor Europa naar de stembus te gaan. “Europa is niet populair omdat landelijke politici als eerste klaar staan om een Europees succes te claimen, maar als er iets mis gaat dan is het meteen de schuld van Brussel.”

Nee, Manders heeft Brussel nog niet losgelaten. Het klinkt bijna dreigend als hij zegt: "als ouderen de komende vijf jaar niet goed vertegenwoordigd worden in Brussel dan doe ik in 2029 weer mee aan de verkiezingen."

Mohammed Chahim uit Helmond zit nu 5 jaar in het euro-parlement en hij staat nu op nummer 2 op de lijst van GroenLinks-PvdA.

Mathijs Schiffers uit Helmond is correspondent in Brussel voor het Financiëel Dagblad. Hij vroeg zich af hoe hij het moeilijke verhaal van Brussel in Nederland zou kunnen vertellen en koos ervoor zijn plaatsgenoten Manders en Chahim te volgen. Het leidde tot het boek ‘Brexit, Brussel, Brabant’.

En: Maartje Bregman uit Eindhoven maakt zich zorgen om het klimaat, maar denkt dat er iets aan te doen is en noemt zichzelf daarom ‘klimaatoptimist’.

