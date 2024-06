Ronkende motoren en rokende fakkels voor doodgestoken Dustin (16)

Zoveel mogelijk herrie maken met motoren. Dat was het doel van de Ride Out voor de doodgestoken Dustin uit Helmond. Drie weken geleden werd de 16-jarige jongen neergestoken bij de bibliotheek aan het Piet Blomplein in zijn woonplaats. "Dustin was er altijd voor mij, 24/7. Ik zou me geen betere broer kunnen wensen," aldus de 15-jarige Dylana.

Terwijl tientallen motor- en scooterrijders zich verzamelen in de Frans van Bommelstraat, kijken twee meiden in ADO Den Haag-shirts gelaten toe. "Dit had hij echt prachtig gevonden", vertelt Marissa (19), de vriendin van Dustin. "Dustin was gek van alles waar een motorblok in lag. We willen zijn familie op deze manier een hart onder de riem steken", vertelt organisator Kevin Nelissen.

Dustin raakte op 8 mei zwaargewond bij een steekpartij. Hij werd op straat geopereerd en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige Helmonder, die vlakbij het slachtoffer stond, is aangehouden en zit nog steeds vast. Dustin en de verdachte zouden bekenden van elkaar zijn. "We houden er sterk rekening mee dat een ruzie voorafging aan het steekincident," aldus de politie.

'Had me geen betere broer kunnen wensen'

De familie en vrienden van Dustin willen geen vragen beantwoorden over de steekpartij. Maar zijn vriendin en zus raken niet uitgepraat over wat hij voor hen betekende. "Hij was echt een grote broer. Had ik met iemand ruzie, dan was hij er", vertelt Dylana (15), een van zijn zussen, trots. "Dustin was er altijd voor mij, 24/7. Hij was heel beschermend, heel lief. Ik zou me geen betere broer kunnen wensen."

De motoren rijden een klein rondje door de wijk, langs het huis van Dustin. Het is absoluut geen stille tocht. "Zoveel mogelijk aandacht met zoveel mogelijk kabaal. Hoe meer herrie, hoe beter." Een van de motorrijders is de Helmondse Ellen Otgens, lid van The Bikers Alliance, ze maakt zich zorgen. "Wanneer stopt dit? Waar gaan we naartoe? Wanneer gaan ze doorpakken, hier echt iets aan doen? Hoe jong ze ook zijn, je kunt zo aan wapens komen."

'Hij betekende alles'

De 19-jarige Marissa krijgt er haar vriendje niet mee terug. "Hij was echt mijn eerste liefde. Hij betekende alles," aldus Marissa. "Hij was energiek, aanwezig en altijd vrolijk. Een jongen met een hart van goud. Een hele speciale jongen. De afgelopen drie weken waren zwaar voor de meiden. "Het was heel moeilijk. Maar hij zou willen dat je doorleeft, niet dat je niks gaat doen. Dus dat ga ik ook zeker niet doen," zegt ze vastbesloten.

