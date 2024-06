Frans Duijts en Hansi verrassen Oranjestraat met EK-lied én steun voor NAC

Hoog bezoek zondag in de Oranjestraat van Breda, de Ahornstraat in de wijk Tuinzigt. Daar waren Frans Duijts en Immer Hansi te gast om opnames te maken voor de clip van hun nieuwe EK-lied. Maar ook in de Oranjestraat kleuren de harten deze zondag geel-zwart. En wat blijkt: Hansi en Frans zijn de beroerdsten niet, ze springen samen met de Ahornstraat voor NAC.

In de Ahornstraat in Breda zijn ze weken geleden al begonnen met de Oranje-versieringen. Voor het opnemen van hun clip hadden Hansi en Frans dan ook geen betere plek kunnen bedenken. Al moet het Oranje zondag dus wel even het geel-zwart van NAC naast zich dulden. Dit in de aanloop naar de wedstrijd Excelsior - NAC, de finale van de play-offs, waarin de Bredanaars promotie naar de Eredivisie veilig kunnen stellen.