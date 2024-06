Jordy Graat met nieuw ochtendprogramma, Jan Biggel verrast hem met ontbijt

Jordy Graat presenteert vanaf volgende week maandag het nieuwe ochtendprogramma op Omroep Brabant radio. Vanaf 10 juni is hij te horen met de nieuwe ochtendshow 'KEIgoeiemorgen!' tussen zes en tien uur. Hij volgt daarmee Koen Wijn op, die na vijf jaar stopt met de ochtendshow en verhuist naar de middag. Om alvast te wennen aan het nieuwe ochtendritme, verraste zanger Jan Biggel hem met een ontbijt.

Jordy Graat laat het ochtendhumeur verdwijnen met goeie muziek, het gesprek van de dag en leuke nieuwtjes die je nergens anders hoort. Samen met producer Mark en nieuwslezer Niek is hij vanaf zes uur present. Uiteraard is er ook veel ruimte voor de luisteraars die ook beginnen aan een nieuwe dag.

"We gaan een programma maken in de waan van de dag", legt Jordy uit. "We doen dit op basis van iets dat ik heb gezien of iets dat we willen weten. Vervolgens gaan we mensen bellen. Dat kan een cabaretier of een advocaat zijn of bijvoorbeeld iemand uit de muziekwereld. Daarnaast hebben we, net zoals in de huidige ochtendshow, veel contact met de luisteraar. Dat is het leukste, we starten samen de dag op."