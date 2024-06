Snelheidsduivel rijdt 235 km/u, moet auto en rijbewijs inleveren

Een 22-jarige automobilist uit Roosendaal is door de politie betrapt toen hij zondag met 235 kilometer per uur over de snelweg A4 reed. De man had een jaar zijn rijbewijs en is dat nu kwijt. Op de A4 is een snelheid van 100 kilometer per uur toegestaan.

De man reed in een Duitse huurauto. Die is in beslag genomen. Zijn topsnelheid was 235 kilometer per uur, gemiddeld reed hij 206 kilometer per uur.