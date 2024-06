ProRail aan de slag: weinig tot geen treinen door Land van Cuijk

Tot en met 9 juni rijden er over de Maaslijn, tussen Nijmegen en Venlo, amper tot geen treinen. Het treinverkeer is ontregeld door werkzaamheden van spoorbeheerder ProRail. Er worden langs het traject, dat deels in het Land van Cuijk ligt, stop- of snelbussen ingezet. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd.

Door het grote onderhoud zal ook een aantal spoorwegovergangen, in onder meer Boxmeer, zijn afgesloten. Voor het verkeer is er een omleidingsroute aangegeven. Tot en met volgende week zondag rijden er helemaal geen treinen tussen Venlo en Boxmeer. In het eerste en tweede weekend van juni ligt ook het treinverkeer tussen Boxmeer en Nijmegen stil. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer het perron van het station in Boxmeer en de rails onder handen genomen. Ook bij de stations in Limburg aan de Maaslijn wordt door ProRail aan sporen en overwegen gewerkt. De klus maakt deel uit van een ingrijpende renovatie van de spoorlijn. In 2027 moet het spoor er zo bij liggen dat er elektrische treinen overheen kunnen rijden.