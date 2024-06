Maandag huldiging NAC op Grote Markt in Breda, live bij Omroep Brabant

Breda viert de promotie van NAC naar de Eredivisie maandagmiddag met een huldiging op het bordes van het stadhuis op de Grote Markt. Zondagavond zal de spelersbus verwelkomd worden bij het Rat Verleghstadion, waar duizenden fans de wedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam op een videoscherm volgden.

NAC verloor de wedstrijd weliswaar met 4-1, maar omdat de club de thuiswedstrijd vijf dagen eerder met 6-2 had gewonnen keren de Brabanders toch terug in de Eredivisie, na vijf jaar afwezigheid.

"Dankzij 'nooit opgeven, altijd doorzetten' zijn NAC Breda en de supporters weer terug in de eredivisie", zegt burgemeester Paul Depla van Breda. "Met NAC en de supporters krijgt de Eredivisie meer glans."

Huldiging live te zien

De huldiging maandag op het bordes is van 16.00 tot 17.00 uur en wordt live uitgezonden door Omroep Brabant. Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom op de Grote Markt. Rondom het plein worden ook twee videoschermen neergezet, want "vol is vol", waarschuwt de gemeente.

