Vijf NAC-supporters opgepakt in aanloop naar promotieduel met Excelsior

Nog voordat de wedstrijd tussen NAC en Excelsior zondagavond kon beginnen, zijn er vijf supporters van de club uit Breda opgepakt. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Het vijftal is opgepakt vanwege belediging en belemmering.

Drie NAC Breda-supporters riepen terwijl ze het stadion van Excelsior inliepen 'beledigende leuzen', zegt een woordvoerder van de politie uit Rotterdam. Wat er precies werd gezegd is niet bekend. Het was genoeg voor de aanwezige politie om de drie fans op te pakken.

Belediging en belemmering

Dat ging niet zonder slag of stoot: twee andere aanhangers van de club uit Breda gingen zich mengen met de aanhouding. Daardoor werden de twee andere voetbalfans ook opgepakt vanwege belemmering.

Wat de identiteit van de vijf supporters is is niet bekend. Er is na de wedstrijd ook nog een zesde persoon aangehouden, maar het is nog onduidelijk voor welke partij die persoon was.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Liveblog over promotiewedstrijd van NAC

NAC Breda keert terug in de Eredivisie na knotsgekke kraker

Zo beleefden de NAC-supporters het bloedstollende einde tegen Excelsior