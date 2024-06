NAC-spelers gaan helemaal los: 'Maakt niet uit wie er bij me slaapt'

Na een zenuwslopende wedstrijd sleepte NAC zondagavond een Eredivisie-ticket in de wacht. Direct na het laatste fluitsignaal was de ontlading enorm bij iedereen met een NAC-hart. Verdediger Boy Kemper spreekt van een bizarre avond. "Als je pieken op het juiste moment wil beschrijven, dan zeg je NAC Breda."

Kemper maakte een paar jaar geleden als speler van ADO Den Haag mee dat een 3-0 voorsprong in de finale van de play-offs uit handen werd gegeven. Excelsior schakelde de Haagse ploeg toen uit na penalty's. Dat scenario leek op de wedstrijd van zondagavond, al kon Kemper dit keer wel juichen. De verdediger maakte de slotfase niet mee vanwege een wissel. "Ik zat met mijn oren dicht in de kleedkamer, ik werd helemaal gek. Natuurlijk zat die wedstrijd van twee seizoenen geleden nog in mijn achterhoofd. Ik weet niet hoe ons team het vanavond voor elkaar heeft gekregen, maar het is fantastisch. Dat we zo promoveren, past wel bij onze prestaties het hele seizoen."

"Ik ga de helft van het feest missen."

Kemper gaat de komende twee dagen los in zijn woonplaats. "Ik ga de helft van het feest missen door de nodige drankjes. Dat hebben we wel verdiend vind ik. Of er nog teamgenoten blijven slapen vannacht? Het maakt me geen reet uit wie er bij me slaapt, iedereen is deze dagen welkom."

"Ik viel na het laatste fluitsignaal op het veld en zag de vreugde."

Pepijn van de Merbel speelde zijn laatste wedstrijd in het shirt van NAC. De keeper vertrekt naar provinciegenoot FC Den Bosch. "Met een ontzettend goed gevoel neem ik afscheid. Wat hebben we een veerkracht getoond na zo'n slechte eerste helft. Na het laatste fluitsignaal viel ik op het veld en zag ik een enorme vreugde in het uitvak. Onze bank explodeerde bijna. Wat hebben we het spannend gemaakt, maar ik weet zeker dat onze supporters ons dit krankzinnige einde vergeven." Casper Staring maakte zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal en wat voor één. Zijn 4-1 was voldoende voor promotie. "Wat een avond en wat een resultaat. We gaan ons nu opmaken voor een enorm feest. Wat ons te wachten staat? We laten ons verrassen."

"Ik ben ongelooflijk blij en trots."

NAC-trainer Jean-Paul van Gastel was opvallend koel na afloop. "In de eerste helft zag je weer een beetje wat ons probleem was in de competitie. Of het aan de spanning lag, weet ik niet. Ik ben ongelooflijk blij en trots, maar moet dit even laten bezinken. We gaan dit wel dik vieren."