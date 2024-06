Man scheurt over de A58 met zijn onderbroek vol met drugs

Een 19-jarige man uit Breda is zondag door de politie in die stad aangehouden toen bleek dat hij met een onderbroek vol met drugs reed. Hij trok de aandacht op de A58 door snel te rijden en maakte een zenuwachtige indruk. Bij het fouilleren viel hij door de mand.

Agenten zagen de man met hoge snelheid over de A58 scheuren. Toen ze in de buurt van hem gingen rijden, begon hij zenuwachtig om zich heen te kijken. Ook stopte hij snel iets tussen zijn benen. Op de Bavelseparklaan in Breda konden agenten hem controleren.