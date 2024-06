Gerda werkt 50 jaar bij de Hema, maar een tompouce lust ze niet

Een bijbaantje voor een paar jaar zou het worden. Toch werkt Gerda Leijten nu precies vijftig jaar bij de Hema in het Eindhovense stadsdeel Woensel. De winkel is maandag speciaal omgedoopt tot 'de Gerda'. "Een tompouce lust ik niet", lacht de 65-jarige.

Een enorm spandoek met haar naam hangt deze maandag voor het Hema-logo van de winkel in Woensel. "Heet de Hema tegenwoordig de Gerda?", vraagt een verwarde klant. "Jazeker", grappen de collega's van Gerda. Taart, slingers, een cameraploeg, volop oude foto's: alles is uit de kast getrokken voor haar. Zelfs het logo op haar bedrijfskleding is vervangen voor een vierkant-rode 'Gerda'. "Geweldig! Dit maakt me emotioneel", zegt de jubilaris.

Gerda begon op haar vijftiende bij het filiaal in Woensel. Ze kan zich haar sollicitatie nog goed herinneren. "Ik had een klokrokje aan, witte kousen tot aan de knieën en witte schoenen. Dat was hip", lacht ze. "Ik dacht dat het een bijbaantje voor een paar jaar zou worden. Toch ben ik nooit meer weggegaan", lacht ze trots.