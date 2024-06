Buurman scheldt familie jarenlang de huid vol en krijgt nu contactverbod

Een burenruzie in Oud Gastel is zo uit de hand gelopen dat de rechtbank in Breda een contactverbod heeft opgelegd. Er moet per direct een einde komen aan het schelden en bellen van de buurman. Gebeurt dit niet dan moet de buurman vijftig euro per overtreding betalen met een maximum van vijfduizend euro. Het verbod om op welke manier dan ook contact te zoeken, geldt voor twee jaar.

De veroordeelde buurman kwam tien jaar geleden aan de Zegse Steenweg in Oud Gastel wonen. Dit naast de klagende man (75) en vrouw (71) die daar al vijftig jaar wonen. De huizen van de twee buren in het buitengebied staan dik honderd meter van elkaar en toch is er al zeker vijf jaar dagelijks ruzie.

Waar die ruzie nu precies om is begonnen, is moeilijk te herleiden. Volgens de aangeklaagde buurman maakt de familie problemen met iedereen. Volgens de familie is de scheldende buurman boos, omdat zij bezwaar hebben gemaakt tegen een bouwvergunning voor zijn stal voor kleinschalige veeteelt en omdat ze de gemeente heeft gevraagd te handhaven.

'Smerige narcist'

De dagelijkse praktijk aan de Zegse Steenweg is dat de buurman dagelijks scheldt, schreeuwt, ’s nachts opbelt en voicemails volschreeuwt. En dat gaf hij tijdens de zitting ook gewoon toe. 'Lelijke rooie rotkut', 'smerige narcist' en dat soort termen, schreeuwt hij regelmatig over de heg. Maar, zei hij, dat doe ik omdat zij mij treiteren, begluren, fotograferen en filmen.

Er zijn sinds 2019 over en weer vele meldingen en aangiftes gedaan bij de politie en de gemeente, tot aan de burgemeester toe. Er is ook bemiddeling aangevraagd, maar niets heeft geholpen. Ondanks de zogenoemde stopgesprekken van de politie is de buurman ook altijd blijven schelden. Zelfs de dagvaarding voor het kort geding bracht hem niet op andere gedachten.

De familie die steeds uitgescholden wordt, hield drie jaar lang een dagboek bij, wat volstaat met de grofste beledigingen. Of het nu gaat om de man van 75, die pas een herseninfarct heeft gehad of de vrouw (71) of hun bezoek. Allemaal krijgen ze de wind van voren.

"Kon je het goed zien vuile lelijke rattekop, smerige klootzak, waardeloos misbaksel, vieze vuile klerelijers, smerige rattekop, lelijk kutwijf."

'Frustratie loopt op'

De rechter vroeg zich tijdens de zitting af of een contactverbod wel de oplossing is. “Uw buurman is gefrustreerd en wil in gesprek met u. Maar, u heeft dat altijd geweigerd. Zijn frustratie loopt hierdoor op en die wordt alleen maar erger met zo’n contactverbod”, zo constateerde ze. “En u gaat straks turven hoe vaak hij dat verbod dan overtreedt en dat gaat u weer filmen om bewijs te hebben en vervolgens zitten we weer in de rechtszaal om te discussiëren over wat wel en wat geen overtreding is.”

Toch ziet de rechtbank geen andere oplossing dan een contactverbod. De buurman scheldt zo vaak en zo veel dat er wel een contactverbod moet komen. Hij weet dat het niet goed is, maar ziet het ook als zijn enige manier om tot de familie door te dringen. Maar, het belang van de familie om in alle rust te wonen weegt voor de rechtbank zwaarder dan het belang van de buurman om zich te kunnen uiten.

De rechtbank gaat ervan uit dat de familie er ook alles aan zal doen om hun buurman zijn privacy te gunnen. De verlangde rust kan alleen worden bereikt als beide partijen zich inzetten om elkaar daadwerkelijk met rust te laten, zo stelt de rechtbank.