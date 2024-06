Ewout is 'diepgroen' en de jongste kandidaat die verkiesbaar is voor Europa

Over een paar dagen mogen we weer naar de stembus. Op 6 juni kiezen we onze Europarlementariërs, de ‘Tweede Kamer’ van de Europese Unie. Wie zijn die Brabanders op de lijst en waarom zien zij hun toekomst in Europa? Vandaag Ewout van Hoek (19), hij staat op plek 26 voor de Partij voor de Dieren.

Eén ding heeft Ewout al binnen. Hij is de jongste kandidaat die verkiesbaar is 6 juni. “Voor wat het waard is”, zegt hij daar zelf over. Want het gaat niet over leeftijd, maar over idealen bij deze Tilburgse student. Nu nog bouwkunde, maar binnenkort stapt hij over naar Bestuurskunde of European Studies.

Al twee jaar is hij actief voor de Partij voor de Dieren. Een partij die volgens hem echt een andere kijk heeft op de wereld. "Met een plan voor de lange termijn in plaats van pleisters plakken. En een plan waarin mens, dier en natuur centraal staan in plaats van de agro-industrie en grootvervuilers"

Dat doet Van Hoek dan ook met overgave. “De jeugd heeft de toekomst. Dat hoor je vaak. Maar dan moet er nog wel een toekomst zijn. Zo simpel is het.” En zich hardmaken voor die toekomst is volgens Van Hoek harder nodig dan ooit.

En dan gaat het heus niet om een preek dat barbecueën met vlees een slecht idee is. Want dat ‘de gewone man’ ook echt last heeft van die achteruit kachelende natuur, of die grote veestapel kan Van Hoek wel uitleggen.

Sommige mensen zien de Partij voor de Dieren als ‘radicaal’. Iets waar Van Hoek een beetje om moet lachen. Hij legt uit dat dat de kwaliteit van natuur wel degelijk te voelen is. “Met de overstromingen in Limburg was het in Nederland heel erg zichtbaar. Dier en natuur hebben geen stem, maar wij geven juist dat wat geen stem heeft een stem“

“We zien dat door de boerenprotesten, de agrolobby en de grootste vervuilers alle wetten rond dierenwelzijn en klimaat steeds verder worden afgezwakt en uitgesteld. Ons diepgroene geluid is keihard nodig in Europa. Europa staat aan de basis van ruim zeventig procent van de wetten die worden gemaakt. Dáár ligt onze invloed.”

“Neem de luchtkwaliteit in Oost-Brabant. Die is echt heel slecht door veel fijnstof, afkomstig van intensieve veehouderij. In coronatijd werden hier veel meer mensen ziek en kwamen meer mensen te overlijden. Er wordt te weinig ingezien dat de relatie met dieren grote gevolgen heeft voor onze gezondheid.”

Daarnaast moeten we volgens Van Hoek veel beter kijken naar het landgebruik. “Zoveel vee betekent ook dat we heel veel veevoer verbouwen. Willen we dat met onze grond of kunnen we dat veel beter of efficiënter inzetten?”

Natuurlijk krijgt hij ook wel eens commentaar uit zijn omgeving. Daar ligt Van Hoek niet wakker van. Want het betekent dat hij niet in een donkergroene bubbel leeft. “Het is juist goed om van alle kanten dingen mee te krijgen. Dat houdt je scherp."