70-jarige promoveert 'op de fiets' aan TU/e: 'Nog niet zo oud als Biden'

In het zonnetje legt de in Geldrop geboren Jan Ploeger (70) het schuurpapier even neer en grinnikt: "Ik ben nu de deuren van mijn huis opnieuw aan het schuren en schilderen. Dat heb ik de laatste jaren even moeten laten liggen", lacht hij. Jan was namelijk bezig met promotie-onderzoek en nu na zeven jaar mag hij zich doctor noemen, want hij is gepromoveerd op het onderwerp fietscultuur aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Maar waarom wil je nog promoveren op je zeventigste?

Tijdens zijn werk als verkeerskundige merkte hij al dat sommige kennis weer verloren gaat als bepaalde mensen met pensioen gaan. "Bijvoorbeeld hoe je een perfecte drempel aanlegt. Dat is wel ergens genoteerd, maar als je die informatie niet weet te vinden, dan moet het wiel telkens opnieuw worden uitgevonden." Zo is het volgens Jan ook met een onderwerp als de fietscultuur in Nederland. Een onderwerp waarin hij als verkeerskundige altijd geïnteresseerd is geweest.

Dus toen hij jaren geleden werd gevraagd door een hoogleraar om te helpen uitzoeken hoe het kan dat de fiets door de jaren heen populair is gebleven in Nederland, dook hij in de archieven. Een onderzoek dat uiteindelijk uit de hand liep en uitmondde in een promotie-onderzoek. "Dit was een mooie manier om de kennis die ik in mijn werkende leven heb opgedaan te bundelen, zodat de kennis niet verdwijnt", vertelt Jan.

Energie van collega's

Op je zeventigste nog een promotie-onderzoek afronden is niet per se gemakkelijk, maar Jan kreeg er juist veel energie van: "Tuurlijk kan dat nog, ik ben nog niet zo oud als de Amerikaanse president Joe Biden", grapt hij. Jan werkte jaren in de verkeersveiligheid. "Doordat ik jarenlang betrokken was bij onderzoek naar veilig fietsverkeer en de aanleg van fietspaden, wist ik in het begin heel goed waar ik informatie vandaan kon halen."

Die kennis nam hij mee in het onderzoek, waar ook jongere studenten aan meewerkten: "Het was leuk om met de jongere generatie aan het onderzoek te werken, want we konden elkaar goed aanvullen. Zij hielpen me met de technische en ICT-aspecten van het vak en ik nam mijn ervaring uit de praktijk mee. Vaak hoor je dat het schrijven van een proefschrift een eenzaam proces zijn, maar dat was nu gelukkig niet het geval", zegt Jan enthousiast.

Zijn promotieplechtigheid trok veel belangstelling. Jan heeft in de verkeerssector een groot netwerk van mensen die meer over zijn onderwerp wilden weten. "Het zaaltje dat de TU/e voor me had geregeld, was zelfs te klein!"

Tijd voor ontspanning

Nu hij klaar is met zijn promotie-onderzoek, hoeft Jan zich niet te vervelen. "Ik zing bij een koor en ben van plan in de verkeerssector aan de slag te blijven," vertelt hij. Jan blijft als vrijwilliger betrokken bij het reizigersplatform voor openbaar vervoer in de Randstad, waar hij nu woont.

En daarnaast heeft hij nu eindelijk tijd om rustig zijn deuren te schuren.