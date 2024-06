Brand bij chalet van Peter Gillis: politie zoekt dader en deelt beelden

Van één van de chalets op vakantiepark Prinsenmeer van Peter Gillis was weinig meer over na een flinke brand afgelopen maart. De politie maakte al snel bekend dat de brand in Ommel was aangestoken, maar een dader is nog steeds niet opgepakt. Daarom deelt de politie maandag beelden van de verwoestende brand in Bureau Brabant. n

In de nacht van vrijdag 29 maart op zaterdag 30 maart is het nodige te doen op één van de vakantieparken van ondernemer Peter Gillis. Er is brand uitgebroken. Een chalet, een auto en busje branden volledig af. Ook het chalet van Gillis loopt schade op. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Identiteit

Op die vraag probeert de politie al enige tijd antwoord te krijgen. Er is nog niemand aangehouden en daarom deelt de politie nu beelden van de dader in Bureau Brabant. Op basis van beelden van beveiligingscamera's is een omschrijving van de man opgesteld. Het zou gaan om een man met een normaal postuur. Mogelijk zijn de kleuren niet helemaal kloppend, maar hij zou een lichtkleurige pet, broek en regenjas met reflecterende strepen dragen. Verder droeg hij sportschoenen met reflecterende stukjes. Ook had de man een witte tas bij zich. Extra informatie

De politie vraagt niet alleen te letten op de kleding van de man, maar ook op de manier waarop de dader beweegt. Meer informatie over de brand of extra beelden van de man zijn nog steeds welkom, zo laat de politie weten. Informatie kan doorgegeven worden via de tiplijn van de politie. Dit kan ook anoniem.