Ruzie op festival leidt tot gescheurde lip: foto met veel bloed op vlonders

Afgelopen weekend zorgde een bloederige foto, genomen op festival Paradijs van het Zuiden, voor de nodige opschudding. Op de opname was een vloer van vlonderplanken te zien, helemaal besmeurd met bloed. Navraag bij de festivalorganisatie leert dat het om een ruzie ging met een redelijk onschuldige afloop.

"Het gaat goed met hem", laat een woordvoerster van het Bossche festival weten over het slachtoffer. "In het ziekenhuis is hij nog wel nagekeken door een plastisch chirurg. Die heeft zijn lip gehecht."

De scheur in de lip ontstond na een handgemeen. De andere festivalbezoeker die bij de ruzie was betrokken, had geen verwondingen, laat de woordvoerster weten. De organisatie van het festival vindt het vervelend dat het incident is gebeurd.

Verkeerde informatie

Op de foto die op social media rondging, was te lezen dat het zou gaan om een steekpartij op het festival Intents. Dit bleek echter niet te kloppen, volgens een woordvoerder van het festival in Oisterwijk. "We zijn natuurlijk gaan kijken op de plek waar het steekincident zich zou hebben afgespeeld, maar daar was niks aan de hand."

