'Bloederige' foto van steekpartij bij festival Intents klopt niet

Het ziet er niet al te fraai uit: een vloeistof kleurt het hout van wat vlonders op festival Intents in Oisterwijk rood. Het zou om bloed gaan, is te lezen op een foto die online wordt verspreid. Dat blijkt alleen niet te kloppen, zegt een woordvoerder van het festival.

De foto die zijn ronde maakt op het internet is niet heel duidelijk, maar zou bloed op houten vlonders moeten laten zien. Er staat de tekst 'iemand neergestoken op Intents' bij. Het incident zou op de zaterdag van het evenement gebeurd zijn.

Geen steekpartij

Die afbeelding met de tekst blijkt alleen niet te kloppen. "We zijn op de hoogte van de afbeelding, maar kunnen bevestigen dat er geen steekincident is geweest", zegt een woordvoerder van Intents. Volgens hem gaat de foto rond op het internet maar is er niks aan de hand in Oisterwijk.

"We zijn natuurlijk gaan kijken op de plek waar het steekincident mogelijk gebeurd had kunnen zijn, maar daar was niks aan de hand", vervolgt de woordvoerder.

Ander festival

In plaats van Intents, zou de foto op het festival Paradijs van het Zuiden in Den Bosch zijn genomen. Dat evenement vond ook dit weekend plaats. Een festivalganger die daarheen ging, zegt de foto te hebben genomen. "We stonden op het festival en ineens viel er iemand neer. Hij bloedde en werd daarna meegenomen."

Een woordvoerder van Paradijs van het Zuiden laat weten dat het niet om een steekpartij ging, maar om een 'handgemeen'. Wat zich precies heeft voorgedaan is niet bekend. Hoe dan ook was er een hoop bloed, zegt de festivalganger: "Ik heb de foto van de vlonders genomen. De helft van het bloed was daar zelfs al weg. De spetters zaten op mijn schoenen."

De persoon die bloedde, is volgens een woordvoerder van Paradijs van het Zuiden nagekeken door EHBO-personeel op het evenement.