Hardstyle 'hakken' op het asfalt in de file richting Intents Festival

De stoet auto's op de N65 richting festival Intents in Oisterwijk is eindeloos lang, het tempo trager dan een slak. Af en toe kruipt de rij voorzichtig enkele meters op, dan staat het weer stil. Duizenden hardstyle-fans zijn onderweg naar het driedaagse dance-evenement, maar de toegangswegen staan sinds vrijdagmorgen muurvast. Toch kan de sfeer niet beter. Autodeuren open, de boxen op standje tien en hakken maar op het asfalt.

Ze hadden er al willen zijn om hun plekje op de camping in te richten en dan genieten van een opzwepend feestje. Maar het geduld van de festivalgangers wordt deze vrijdag flink op de proef gesteld. 'Beetje optimistisch en naïef'

De 28-jarige Max is vrijdagmorgen al vroeg samen met een stel vrienden vertrokken vanuit Den Haag. Als we hem spreken staan ze zo'n tweeënhalf uur in de file. "Het verhaal ging dat er te weinig kampeerplekken zouden zijn, daarom zijn we voor dag en dauw opgestaan", vertelt hij. "Iets voor zevenen zaten we in de auto, we hadden verwacht er rond negen uur te zijn. Maar misschien was dat een beetje optimistisch en naïef."

Balen van de situatie is er niet bij. "We staan hier met z'n allen, dat is supergezellig. En we hebben een leuk vooruitzicht, natuurlijk. Maar stel dat je hier in je eentje in de file staat, op weg naar je werk, dan is het echt drama." Flesjes Flügel en bier op het autodak

Hoe ze de tijd doorkomen? "Beetje dansen, beetje drinken", klinkt het lachend met een biertje in de hand. De flesjes Flügel staan op het autodak en van Redbull hebben ze ook een aardige voorraad. "Degene die rijden, doen het ietsje rustiger aan, hoor. Hoewel, al zou ik straalbezopen zijn, dan kom ik met dit tempo nog veilig op de locatie." Sander uit Kerkdriel en Tom uit Den Bosch, allebei 21, wandelen op het gemakje richting de McDonalds, ongeveer een kilometer verderop. "We hebben het ontbijt vanmorgen geskipt en zijn meteen gaan rijden", zeggen ze. Ze staan nu een kleine vier uur vast op de N65. Een chili chicken, dat is waar de rommelende magen om vragen.

Vorig jaar waren de twee ook bij Intents, maar toen ging het een stuk vlotter om er te komen. "Het is hartstikke gezellig met z'n allen, want iedereen zit toch in hetzelfde schuitje. Maar we hadden liever daar een feestje gevierd", zegt Tom. Lachend: "Op dit tempo zijn we er vanavond wel." Volleyballen op de weg

Klapstoeltjes worden langs de auto's gezet, de blikken bier gaan open. Sommigen staan een potje te volleyballen, doen een dansje op de bass beats en er zijn zelfs tentjes neergezet in de berm. De Limburgse vrienden Zoë (22), Demi (25), Jarno (21), Stan (21) en Demi (23) zijn erbij gaan zitten en spelen tussen de auto's een potje 'Halli Galli' op het asfalt. "We maken er een feestje van, maar ik heb onderhuids toch een gejaagd gevoel", zegt Demi. "Een vriendin van me treedt om drie uur vanmiddag op, daar had ik dolgraag bij willen zijn. Maar dat ga ik niet halen."

