Verzopen camping en kletsnatte voorbereiding, maar Intents is er klaar voor

Het heeft bloed, zweet en tranen - vooral in de vorm van regendruppels - gekost, maar dancefestival Intents is klaar voor drie dagen hakken en feesten in Oisterwijk. Vooral de camping was een zorgenkindje door de extreme regenval. Door een gebrek aan droge staplekken werd woensdag gevraagd of vijfduizend campinggasten vrijwillig hun weekendticket wilden annuleren. "Dat is gelukt en daar zijn we heel dankbaar voor", zegt woordvoerder Jochem Liebregts namens Intents.

Om campinggasten over de streep te trekken hun weekendticket in te leveren, deed Intents Festival hen een aanbod. Vrijwillige annuleerders kregen het geld voor de camping, entree en servicekosten terug. En als bonus mogen ze gratis het festival bezoeken op zaterdag of op vrijdag én zondag.

"De hardstyle gemeenschap is er voor elkaar in goede en slechte tijden."

Binnen anderhalve dag had de organisatie genoeg annuleringen om ervoor te zorgen dat de overgebleven vijftienduizend campinggasten op relatief droge velden kunnen staan. "We hebben echt heel veel positieve reacties gehad en veel steun", vertelt Liebregts. "De hardstyle gemeenschap is er voor elkaar in goede en slechte tijden." Op sociale media waren na de oproep van de organisatie maar weinig negatieve reacties te bespeuren. Veel trouwe fans begrepen dat Intents echt te maken had met overmacht. Mensen die toch negatief reageerden, werden vaak tot de orde geroepen door andere bezoekers. "Het leek soms wel of ons social-mediateam honderd man sterk was", lacht Liebregts.

De camping van Intents staat deels onder water door de extreme regenval (beeld: Intents Festival).

Campinggasten die nog wel komen, mogen in tegenstelling tot andere jaren geen partytenten meenemen. Ook roept de organisatie op om zoveel mogelijk tenten met meerdere personen te delen. Verder is het verzoek aan mensen op de vriendencamping (een grote staplek voor je hele vriendengroep) om als er ruimte over is, deze te delen met andere bezoekers. Ook adviseert Intents campinggasten een extra zeil voor onder de tent en laarzen mee te nemen.

"Vrachtwagens vol houtsnippers reden af en aan."

De organisatie is in de nacht van donderdag op vrijdag nog volop bezig geweest om het hele terrein zo goed mogelijk klaar te maken voor het festival, vertelt Liebregts. "Ik liep zelf nog om vier uur rond en toen werd er nog overal hard gewerkt om water weg te pompen en extra paden aan te leggen. Er zijn echt vrachtwagens vol houtsnippers af- en aangereden om dat te regelen." Want ondanks dat bijna iedereen begrijpt dat Intents niets aan het extreme weer kan doen, wil de organisatie de bezoekers niet teleurstellen. "We organiseren het festival al 21 jaar en willen dat al die trouwe fans een goede tijd hebben en volgend jaar weer terugkomen. Normaal zijn het festivalterrein en de camping een tien, nu is de camping toch nog net een 7,5."

"Het is niet ideaal, maar iedereen heeft er begrip voor."

Daarvoor moest de organisatie niet alleen een kwart van de staplekken schrappen, ook logistiek moesten er keuzes gemaakt worden om de camping op orde te krijgen. Zo is de parkeerplaats voor de crew en artiesten dit jaar niet naast het festivalterrein, maar helemaal in Tilburg. Er rijden pendelbussen: niet ideaal, maar iedereen heeft er volgens Liebregts begrip voor. De woordvoerder is trots op alle mensen die ervoor gezorgd hebben dat van vrijdag tot en met zondag toch zeventigduizend mensen het hardstylefestival in Oisterwijk kunnen bezoeken. "Want ondanks alle regen tijdens de opbouw en de uitdagingen op de camping, ligt het festivalterrein zelf er gewoon goed bij." Voor de extra kosten die ze hiervoor hebben moeten maken zijn ze deels verzekerd. Maar het betekent wel dat het financieel gezien een krap jaar wordt voor het festival.

Een lange file op de N65 na een ongeluk en vanwege dancefestival Intents (foto: Toby de Kort).