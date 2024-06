Levensgroot schilderij Van Gogh weggespoeld door slecht weer

Wat twee weken geleden zo ambitieus begon, is inmiddels volledig in het water gevallen. In een weiland vlakbij Etten-Leur werden tienduizenden zaadjes geplant die in de zomer een enorm levend kunstwerk moesten worden: de Zonnebloemen van Van Gogh welteverstaan. Door de regenval van de afgelopen tijd is het weiland volledig onder water gelopen, en kon het zaad niet kiemen en bloemen niet groeien.

Een beetje verloren staat Pierre van Damme, coördinator van het project, in het weiland om zich heen te kijken. Alleen met kaplaarzen die tot nét onder de knie komen, is het veilig om door de modder te bewegen. Het resultaat van weken met veel en lange regenbuien. Hij draait er niet omheen: "Het is verzopen."

Verregend, verrot en weggespoeld

Eigenlijk hadden op dit moment 50.000 kleine zonnebloempjes en dahlia's zich voorzichtig moeten laten zien. Begin juli had het veld dan volledig in bloei moeten staan en zou zo een voorstelling zijn gegroeid van Van Goghs wereldberoemde zonnebloemen. Aanleiding daarvoor was een grote expositie in Londen over de kunstenaar, die hier in de regio opgroeide.

"Helaas is het allemaal verregend, verrot en weggespoeld", vertelt Van Damme. 'Er waren dagen met 35 millimeter neerslag. Het stond hier helemaal blank." Dat bleek voor het prille kunstwerk fataal te zijn. Er groeide helemaal niets meer op het weiland.

Van voor af aan

De timing voor de aanleg van het kunstwerk is niet ideaal. Deze week bleek dat er in Brabant vier keer zoveel regen als normaal was gevallen. Het is daarmee de natste meimaand in jaren.

Toch gaan Van Damme en zijn team niet bij de pakken neerzitten. Sterker nog: ze beginnen weer helemaal overnieuw. "We gaan de grond losmaken zodat we het terrein opnieuw kunnen inzaaien."

De toekomst zal uitwijzen of het kunstwerk meer geluk heeft. De komende tijd laat de zon zich weer wat vaker zien, wat de potentiële zonnebloemen zou moeten helpen met groeien.

