Hier word je niet blij van: 'Het gaat miezeren van de muggen'

Een steekmug (foto: ANP 2007). Muggenlarven in een vaas (foto: Charlene Schneider). Volgende 1/2 Een steekmug (foto: ANP 2007).

We moeten rekening houden met een zomer vol muggenoverlast. Daarvoor waarschuwt boswachter Frans Kapteijns. De weersomstandigheden dit voorjaar waren namelijk ideaal voor deze dieren: erg nat en we hadden daarvoor al geen koude winter.

Ondanks dat de temperatuur dit voorjaar nog niet echt overhoudt, zijn de omstandigheden voor muggen om tot ontwikkeling te komen ideaal. "Een temperatuur van 20 graden is al voldoende om de muggeneitjes te laten uitkomen, dat worden dan larven", legt Frans uit. "In het water dat is blijven staan, zal het straks miezeren van de muggen."

"Binnen veertien dagen heb je alweer nieuwe muggen."

Volgens de boswachter moeten we ons opmaken voor nog meer muggen dan in de voorbije jaren. "Er is namelijk veel meer regen gevallen", legt hij uit. "Dat biedt muggen extra veel kansrijke plekken om zich voort te planten. Op veel plaatsen is water blijven staan, variërend van kleine plasjes, bloempotten, dakgoten tot platte daken. Daar zetten ze dan hun eitjes af. Binnen veertien dagen heb je dan alweer nieuwe muggen. Muggen kunnen zich snel voortplanten." We moeten ons dan ook voorbereiden op de komst van meerdere generaties muggen dit jaar. Volgens de website Nature Today is de eerste generatie anderhalve week geleden al tevoorschijn gekomen, een stuk vroeger dan gebruikelijk. Normaal gesproken leggen de 'gewone' huissteekmuggen, de meest voorkomende muggensoort, die de winter hebben overleefd halverwege mei hun eerste eitjes en kruipt rond half juni de nieuwe generatie muggen uit het water. Dat is nu dus eerder gebeurd.

"We hebben steeds langer last van muggen."

Ook die nieuwe lichting muggen heeft al eitjes afgezet op het wateroppervlak. Op basis van de huidige temperatuurverwachting volgt volgens Nature Today de tweede generatie muggen dit jaar halverwege juni. Dan zal begin juli al de derde generatie tot ontwikkeling kunnen komen en eind juli de vierde. "We hebben hier een steeds warmer klimaat dus steeds langer last van muggen", legt Frans uit. "Het is hier 's winters ook niet meer zo koud als vroeger en 's zomers halen we temperaturen van meer dan 30 graden."

"Je kan je maar beter voorbereiden op die vele muggen."