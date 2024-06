Lichtjesroute-veteranen Peter en Hugo op roadtrip voor bevrijdingsfeest

Grijze haren, twinkelende oogjes in een gegroefd gezicht. Op de hoofden van Hugo Kamp (83) en Peter Buddemeijer (88) prijkt een baret om alvast in Franse sfeer komen. De twee vrijwilligers van de Lichtjesroute in Eindhoven vertrekken woensdagmorgen richting het Franse stadje Bayeux om daar tachtig jaar bevrijding te vieren. Een route van ruim zeshonderd kilometer die de krasse knarren zelf met de auto afleggen. "Dit wordt een belevenis die we nooit zullen vergeten."

Peter is in tranen als hij eraan terugdenkt. Hoe hij met zijn vader en broertje moest rennen voor zijn leven toen de Engelse Royal Air Force bommen dropte boven Eindhoven, gericht op de Duitse soldaten die de Philips-fabrieken hadden ingenomen. "We waren onderweg naar mijn oma toen we een donderend lawaai hoorden. Overal zagen we vliegtuigen en ze vlogen zo laag dat je de cijfers en letters op de kisten duidelijk kon onderscheiden."

"De Engelsen hadden ook fosforbommen bij zich en dat brandt verschrikkelijk", vertelt hij. "Ruim honderd mensen stierven. En wij hadden daar net zo goed bij kunnen zijn."

Ze wisten aan de vlammen te ontkomen door de deur van een huisartsenpraktijk in te trappen. Maar de gevel stond ook in lichterlaaie en het vuur trok steeds verder op. Uiteindelijk konden ze ontsnappen door de ruit aan de achterkant in te slaan. "Op straat lagen doden, alles stond in brand of lag in puin", blikt Peter terug.

De vriendschap van de twee Eindhovenaren begon in de werkplaats van de Lichtjesroute. Samen met tachtig andere vrijwilligers steken ze er wekelijks de handen uit de mouwen voor onderhoud en reparatie van de verlichte ornamenten, die ieder jaar in september worden opgehangen in Eindhoven. Nieuwe ontwerpen bedenken en maken ze ook.

De kleurrijke ornamenten vormen tijdens de herdenking een bevrijdingsroute van 22 kilometer van fonkelende lichtjes door de stad. Het werktempo voor de twee tachtigers ligt inmiddels een stukje lager, maar ze maken zich nog altijd nuttig. Hugo timmert en klust een beetje, terwijl Peter zorgt voor de koffie en de afwas doet.