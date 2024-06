Huisartsenketen Co-Med komt met geld over de brug, faillissement afgewend

Huisartsenketen Co-Med heeft dinsdag in de rechtbank in Maastricht ervoor gezorgd dat een faillissement van haar zorgtak is afgewend. Co-Med zei tijdens de zitting de rekening van de schuldeiser te gaan betalen. Duizenden Brabanders behouden hierdoor, in ieder geval voorlopig, hun huisarts.

De rechtszaak is aangespannen door detacheringsbureau CareAbout. Het bureau heeft nog geld tegoed van Co-Med voor het leveren van doktersassistentes. Dat bedrijf heeft met de toezegging van Co-Med de faillissementsaanvraag ingetrokken. Co-Med heeft huisartsenpraktijken in Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond en Oirschot. Het bedrijf richt zich op huisartsenpraktijken waarbij de praktijkhoudende huisarts geen opvolger kan vinden. Co-Med neemt die vestigingen over. 'Waarnemers'

De aanpak van het bedrijf is omstreden. In Breda werden alle huisartsen vervangen door 'waarnemers'. Patiënten konden er alleen nog voor spoedzorg terecht. Tientallen (oud-)werknemers van Co-Med waarschuwden onlangs dat alles bij het bedrijf zou draaien om geld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IG) heeft na onderzoek geconcludeerd dat niet alle praktijken goed bereikbaar zijn voor mensen bij wie spoed nodig is en er te weinig deskundige medewerkers beschikbaar zijn. Vier andere schuldeisers zouden nog wachten op hun geld. Enkele maanden geleden werd het callcenter van Co-Med failliet verklaard.