Maaien gaat vaker mis: van gruwelijke dood eend tot 1300 omgelegde bomen

Woest was de 84-jarige Gerrit uit Sint Hubert toen de gemeente vorige week het paradijs voor zijn bijen, de berm langs de Zandbergseweg, met de grond gelijk maaide. Het was allemaal niet de bedoeling, zei de gemeente een dag later. Gerrit kreeg excuus aangeboden, maar daar kreeg hij zijn bloemrijke berm niet voor terug. De gemaaide berm in Sint Hubert is nog maar het topje van de ijsberg, want het gaat veel vaker mis. Een overzicht.

1300 jonge bomen omgemaaid

Voor een recent massaal maaiongeluk gaan we een jaar terug in de tijd. In Cuijk, in dezelfde gemeente als Sint Hubert, werd boomfeestdag boomtreurdag. Van de vijfduizend jonge boompjes, die door kinderen uit Haps achter de geluidswal bij de A73 werden geplant, gingen er dertienhonderd tegen de vlakte. Twee weken na het maaien werd duidelijk hoe het mis kon gaan: het stukje grond bij de A73 was van een boer. Maar die grond was in bezit gekomen van de gemeente Land van Cuijk. De boer mocht de grond blijven gebruiken tot de gemeente dat zelf zou gaan doen. De boer gaf de opdracht om daar te gaan maaien. Hij wist blijkbaar niet dat de gemeente de grond ondertussen was gaan gebruiken, zo legde de gemeente in een verklaring uit. Het planten van de bomen was een halfjaar voor de misser nog een groot feest:

Broedende eend

De meest gruwelijke maaimisser komt uit Oss. Daar ging een gemeentewerker in 2020 met een maaimachine iets te fanatiek te werk langs de kant van een vijver. Een broedende eend zag de maaier niet aankomen met als gevolg: het beestje eindigde aan flarden in het gras. De gemeente Oss bood excuses aan en beloofde niet meer zo dicht langs de waterkant te maaien. "We zien onszelf graag als een duurzame gemeente met respect voor flora en fauna. En we snappen heel goed dat mensen hier heel boos over zijn", zei de gemeente destijds.

De nasleep van het gruwelijke ongeluk.

Drie ongelukken in een week tijd

Niet alleen te fanatiek maaien levert problemen op. Ook als de grasmaaier juist níet is geweest, kan het misgaan. Daar weten ze in Schijndel alles van. Vorig jaar mei gebeurden er bij een rotonde tussen de Steeg en Structuurweg drie ongelukken in één week tijd. Twee fietsers en de bestuurder van een scootmobiel werden geschept. De reden: het gras in de berm was niet gemaaid, waardoor automobilisten niemand zagen aankomen. De gemeente Meierijstad beloofde beterschap en gaf het maaien van de het gras bij de rotonde voorrang. "Maar we kunnen natuurlijk niet overal tegelijk zijn."

Hoog gras bij de rotonde in Schijndel (foto: Rochelle Moes/Omroep Brabant).

Onkruid wegbranden

Of je nu gras maait of onkruid weghaalt: het is altijd opletten geblazen, want een ongeluk zit in een klein hoekje. De hovenier die vorig jaar bezig was met het wegbranden van onkruid in Heeze zal ongetwijfeld met kromme tenen terugdenken aan die ene warme en droge junidag. Voor hij het wist, stonden er zes auto’s in brand en raakten andere auto’s flink beschadigd. "Mijn jongens wilden een paar hoekjes onkruid wegbranden", zei de eigenaar van het hoveniersbedrijf achteraf. "Het was een stuk van de auto’s vandaan. Och jongens, ik ben zo hard geschrokken."

Vorig jaar zaaide Gerrit uit Sint Hubert de berm in met allerlei bloemen voor de bijen. Een mooi gezicht, tot de maaier van de gemeente Land van Cuijk langskwam: