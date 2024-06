Oosterhoutse (36) geeft toe optreden Lenny Kuhr te hebben verstoord

Een van de actievoerders die in maart het optreden van Lenny Kuhr in een theater De Leest in Waalwijk verstoorden, is opgespoord. Het gaat om een 36-jarige vrouw uit Oosterhout die op 21 mei is verhoord, laat de politie dinsdagmiddag weten. Ze heeft toegegeven dat ze bij het protest betrokken was. De demonstranten riepen pro-Palestijnse leuzen, strooiden met flyers en scholden de zangeres uit. Kuhr liet zich op 25-jarige leeftijd tot het Jodendom bekeren.

De 36-jarige verdachte kon dankzij camerabeelden worden geïdentificeerd omdat zij de kaartjes had gekocht voor de groep. Ze wordt verdacht van discriminatie, belediging (laster) en het verstoren van de openbare orde. De zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie, dat de mogelijke volgende stappen bepaalt. Haar medestanders

Drie andere bezoekers van het optreden deden mee met haar actie. Wie zij zijn, is nog niet bij de politie bekend. De reden van het verstoren van het optreden van Lenny Kuhr heeft te maken met de oorlog tussen Israël en Hamas in de Gazastrook. Het protest is een vorm van pro-Palestijns activisme. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Lenny Kuhr tijdens concert belaagd door activisten: 'Ik kon hem afweren’