Bezoekers boos omdat ze nog altijd niet in hun natuurbad kunnen zwemmen

Er kan nog steeds niet gezwommen worden in het Staalbergven in Oisterwijk. Niet alleen de chloorbaden zijn al tijden buiten gebruik, ook het natuurbad mag voorlopig niet gebruikt worden van de gemeente. Het actiecomité Hard voor ’t Staal is het helemaal zat en heeft een petitie om het Staalbergven open te houden, nieuw leven ingeblazen.

Zwembad het Staalbergven in de Oisterwijkse bossen bestaat uit twee delen. Een ven met natuurwater waarin gezwommen en gekanood mag worden en drie chloorbaden. De chloorbaden zijn al jaren buiten gebruik omdat ze chloorwater lekten. En nu mag er ook niet in het ven gezwommen worden, terwijl dat eigenlijk vanaf 18 mei open had moeten zijn. De gemeente schrijft op de website van het zwembad dat het niet veilig is om te zwemmen vanwege het hoge water. De steiger en het platform staan onder water, waardoor het niet veilig is om daar gebruik van te maken. Pas als het water gezakt is en alles is schoongemaakt, gaat het ven weer open voor zwemmers.

Leonard Philippo is woordvoerder van het actiecomité Hard voor ’t Staal. Hij denkt dat de gemeente Oisterwijk langzaam uitgerookt wordt door Natuurmonumenten, die eigenaar is van de grond van het Staalbergven. Philippo: “Het is schokkend dat een natuurbad dat al honderd jaar bestaat en die functie altijd gehad heeft, verkwanseld wordt omdat de gemeente ooit het stuk grond met het ven aan Natuurmonumenten verkocht heeft. Natuurmonumenten probeert op slinkse wijze de gemeente klem te zetten.” Natuurmonumenten ontkent dat ze het Staalbergven wil sluiten. "Er is een nieuwe huurovereenkomst tot en met 2052 afgesloten met de gemeente, waarin er speciale randvoorwaarden zijn afgesproken. Het is van belang deze natuurwaarden te borgen voor de toekomst en waar mogelijk te verbeteren"., zegt een woordvoerder in een reactie. Volgens de natuurorganisatie is er onderzoek gedaan naar verschillende duurzame zwembadtechnieken die in het gerenoveerde zwembad gebruikt kunnen worden. Maar het actiecomité geeft ook de gemeente onder uit de zak: ”De mensen die er nu over gaan, hebben de problemen zelf veroorzaakt. Ze hebben het onderhoud niet goed aangepakt. Er zijn altijd andere keuzes gemaakt waaraan het geld is uitgegeven. Als je er twintig jaar niks aan gedaan hebt, dan gaat het een keer lekken. Dan moet je een keer onderhoud plegen.”

Het chloorbad van het Staalbergven (foto: Rianne Swinkels).