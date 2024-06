'Onkruidexplosie' door vele regen, gemeenten hebben moeite met onderhoud

Gemeenten hebben hun handen vol aan het onderhoud van groen door de vele regen van de afgelopen tijd. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant langs gemeenten in de provincie. Gazons maaien en heggen knippen lukt niet, omdat machines niet over de drassige grond kunnen rijden.

In Eersel, Woensdrecht, Moerdijk en Altena worden zelfs extra mensen ingezet. "Het is hier alle hens aan dek momenteel", zegt een woordvoerder van die laatste gemeente.

"Zodra het weer het toelaat, gaan we volop aan de gang met het maken van een inhaalslag met het schoffelwerk in de plantsoenen, de gazons maaien en de hagen knippen op plekken waar dit nu niet mogelijk kan", laten de twee gemeenten weten, die samenwerken in het groenonderhoud.

De boel onderhouden is lastig, omdat machines wegzakken op de kletsnatte velden of de grond kapot rijden. Dat is onder meer in Boxtel en Sint-Michielsgestel het geval, laten de twee gemeenten weten. Ze spreken van een 'explosie aan onkruid'. Al dat ongewenste groen weghalen gebeurt nu ook buiten de reguliere werktijden.

Op veel plaatsen staat het gras hoog, zijn heggen de lucht ingeschoten en tiert het onkruid welig. Mei is sowieso de maand waarin de natuur ontspruit, maar door de vele regen in combinatie met de hoge temperaturen lijkt al het groen wel geëxplodeerd.

Niet overal is het maaien of snoeien een groot probleem, zoals in Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen en Oosterhout. Over het algemeen liggen de bermen en veldjes er strak bij. "Maar het is wel veel en we kunnen niet overal tegelijk zijn", laat de groendienst van de gemeente Oosterhout weten. "Ons voordeel is dat gemeente Oosterhout een eigen ervaren maaiploeg heeft, de mannen weten waar het nat is en ontwijken die plekken."

Net als in alle andere plaatsen groeit het onkruid in Oosterhout wel als een tierelier. "De medewerkers van het sociaal werkbedrijf MidZuid hebben hun handen er vol aan. Het aantal meldingen is enorm gestegen, maar gelukkig zijn er veel burgers die ons een handje helpen."