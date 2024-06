Jitse (9) krijgt jeugdlintje voor alle goeds dat hij deed na dood broer (3)

Jitse den Hartog (9) uit Waalwijk verloor in 2015 zijn toen 3-jarige broer Sijmen door kinderkanker. Maar die vreselijke gebeurtenis keerde hij om in iets heel positiefs. Met allerlei acties zamelde hij meer dan 10.000 euro in voor onderzoek naar die 'stomme rotziekte'. Jitse kreeg daarvoor woensdagmiddag een jeugdlintje.

“Wij vinden het heel bijzonder wat jij doet”, zei de burgemeester daarna met emotie in haar stem. “Omdat je iets dat heel verdrietig is, omzet in kracht. Je bent een voorbeeld.”

Van burgemeester Sacha Ausems van Waalwijk kreeg Jitse zijn lintje niet zomaar. Ze wilde eerst van zijn klasgenoten van de Koningsschool weten of hij dat wel echt verdient. Jitse kreeg een lange en oorverdovende ovatie. “Stop maar!” riep Ausems. Maar de klasgenoten stopten pas toen Jitse zelf gebaarde dat het wel genoeg was.

Een beetje beduusd staat Jitse even later met de oorkonde in zijn hand. “Dit had ik echt nooit verwacht”, zegt hij met grote, stralende ogen. “Ik was gewoon aan het actievoeren. Voor mij is dat normaal. Maar de meeste mensen vinden dat bijzonder. Dat vind ik dan altijd wel een beetje gek.”

Zijn ouders Erik en Nicole keken geëmotioneerd toe toen Jitse het lintje kreeg. “We zijn super trots op ‘m natuurlijk”, zegt Erik. “Nooit verwacht dat ’t allemaal tot dit zou leiden.” Nicole: “Jitse zegt altijd: ‘Mijn ouders hebben al heel veel gedaan en nu ben ik aan de beurt.’ We hebben hem natuurlijk bij alles gesteund. Maar we hoeven niet heel veel te doen, haha.”

Jitse verzint van alles om geld in te zamelen. Hij laat mensen raden hoeveel paaseieren er in een pot zitten, zamelt lege flessen in, collecteert bij RKC en verzon zelfs een spel: Sonicshot. Alles bij elkaar haalde hij al meer dan 10.000 euro op. “Voor het Prinses Máxima centrum”, legt Jitse uit. “Omdat ik mijn broer Sijmen ben verloren aan kinderkanker. Ik hoop dat kanker zo uit de wereld kan gaan.”

Dat hij op zo’n jonge leeftijd zo veel geld ophaalt, is voor zijn ouders ongelofelijk: “Hij maakt wat los, blijkbaar. Maar het is een beetje onwerkelijk.”

Jitse: “Mijn moeder zegt altijd dat ik veerkrachtig ben. Daar word ik wel een beetje blij van. Dan krijg ik een lach van op mijn gezicht.”’

Toch is het, met alle vrolijkheid, voor Erik en Nicole ook een dag met twee gezichten. “Toen de burgemeester net iets over Sijmen zei, schoot ik wel even vol”, geeft Erik toe. “Dat raakt je nog steeds." Nicole: “Natuurlijk is het verdriet er ook. Altijd, eigenlijk. Maar gelukkig meer op de achtergrond, waardoor we het om kunnen buigen. En dat doen we héél graag, zeker voor het onderzoek van dokter Lieve.”

Kinderoncoloog Lieve Tytgat doet het onderzoek waarvoor Jitse geld inzamelt. Ook steunt ze het gezin. Ze was bij de uitreiking en vindt het meer dan terecht dat Jitse een lintje krijgt: “Wat jij hier doet is heel, heel bijzonder", zegt ze tegen hem. Met jouw steun kunnen wij ervoor zorgen dat dit soort acties in de toekomst misschien nooit meer nodig is.”

Zijn ouders weten het zeker: Sijmen zou trots zijn op zijn broertje. Meer informatie over de actie van Jitse vind je hier.