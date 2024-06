Een verdwenen sleutel redt het archief van textielfabriek Van Puijenbroek

Het is het meest uitgebreide en complete archief van een van de grote texielfabrieken. Het bedrijfsarchief van H. van Puijenbroek. Het rijke verleden van het familiebedrijf is woensdag overgedragen aan het Regionaal archief Tilburg.

Het bedrijf heeft een diepgewortelde invloed op de levens van oudere Goirlenaren, zegt burgemeester Mark van Stappershoef van Goirle. "Bij bezoeken aan diamanten bruidsparen vraag ik vaak naar hun werkzame leven, “Jeh, wa denkte? Bij de Puij natuurlijk", vertelt de burgemeester. De voormalige textielfabriek H. van Puijenbroek – tegenwoordig bekend onder de naam HAVEP – is belangrijk in de geschiedenis van Goirle en Tilburg. "Ik weet nog goed dat ik als jong kind langs de Tilburgse fabriek van Van Puijenbroek reed op weg naar mijn basisschool."

Het had niet veel gescheeld of het hele archief was in de vuilnisbak beland, onthulde Guus Puiijenbroek bij de overdracht van de immense hoeveelheid papier en foto's. "Mijn oma wilde in haar opruimwoede alles weggooien om ruimte te maken, maar de sleutel van de kamer met de oudste stukken was kwijt en daarom is alles gelukkig bewaard gebleven", vertelt Guus. “We zijn heel blij dat een belangrijk deel van het historisch archief van ons familiebedrijf nu een goede plek krijgt. Het archief geeft een unieke inkijk in een industrie die bijna volledig uit onze regio verdwenen is, maar hier wel een grote stempel op gedrukt heeft.” Guus is de vijfde generatie van de ondernemersfamilie uit Goirle.

Het bedrijfsarchief van Van Puijenbroek werd jarenlang bewaard in grote verhuisdozen in de fabriek. Frank van Gils, schrijver en onderzoeker, bekeek sinds 2001 alle stukken en zorgde ervoor dat ze naar Het Regionaal archief in Tilburg kwamen. "Het staat vol met namen van medewerkers en allerlei zakelijke transacties, maar er zijn geen compromitterende dingen over medewerkers te vinden in de stukken", aldus Van Gils.

Op het hoogtepunt telde de fabriek 1.200 medewerkers

In 1865, bijna 160 jaar geleden, richtte Hendrik van Puijenbroek het bedrijf op. De eerste jaren waren uitsluitend gericht op de productie van linnen. In 1934 volgde de uitbreiding naar bedrijfskleding (HAVEP) met een ongekende groei als gevolg. Op het hoogtepunt in 1939 telde de textielfabriek in Goirle zo’n 1.200 medewerkers. Op de plek waar ooit de fabriek van Van Puijenbroek stond, verrijst nu een nieuwe woonwijk met de bijzondere naam Land van Anna. Verwijzend naar villa Huize Anna, in 1903 gebouwd door Eduard van Puijenbroek en vernoemd naar zijn vrouw Anna. Zo blijft de rijke Goirlese textielgeschiedenis van Van Puijenbroek levendig aanwezig.

Het archief is vanaf nu online en in de studiezaal van het Regionaal Archief in Tilburg te bekijken..