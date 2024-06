Roland eert Canadese bevrijders tijdens herdenking in Normandië

Het is deze donderdag 80 jaar geleden dat D-day plaatsvond in Normandië. In de Franse kustprovincie wordt vandaag de start van de bevrijding van een groot deel van Europa herdacht. Roland Heddes uit Drunen vertegenwoordigt het Canadese leger met zijn re-enactment vereniging. “We mogen niet vergeten wat er gebeurd is.”

In Normandië staat een herdenking gepland met regeringsleiders en vorsten uit diverse landen. Onder wie de Franse president Emmanuel Macron en koning Willem-Alexander. Ook daar is Roland Heddes met zijn re-enactment collega's bij.

Dat ze daar de Canadezen mogen vertegenwoordigen heeft te maken met een ontmoeting uit 2001 tussen ’40-45’ en de Canadese legergroep ‘Queen’s Own Rifles of Canada’. Die groep was onderdeel van de geallieerden. De Canadezen waren zo onder de indruk van de re-enactment vereniging dat ze werden betrokken bij alle activiteiten. En dus ook bij de herdenking op D-day.

Donderdag vertegenwoordigt hij de Canadezen tijdens de herdenking voor D-day. “We staan dan bij het Canadese huis. Dat is het eerste huis dat bevrijd is in 1944. Dat huis staat er nog steeds en is zelfs voor de helft in bezit van de Canadezen.”

“Wij vinden het erg belangrijk dat we de mensen de boodschap van de tweede wereldoorlog meegeven”, vertelt Roland. “Iedereen doet alsof de vrijheid die we nu hebben vanzelfsprekend is. Maar in die tijd mochten de mensen helemaal niks. Het is belangrijk om die boodschap over te brengen.”

De herdenking betekent veel voor Roland. Het raakt hem als hij vertelt over wat hem donderdag te wachten staat. “Wij moeten hen eren die voor ons gevochten hebben”, zegt hij geëmotioneerd. “Elk jaar staat 6 juni bij mij rood omcirkeld omdat het ongelooflijk belangrijk is dat we dit niet mogen vergeten. Ik zal zolang ik kan altijd hier terugkomen om de bevrijders te eren. We zijn ze voor eeuwig dankbaar.”