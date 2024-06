Keeper Etienne Vaessen, euh Burnet, maakt debuut met zege voor Suriname

Doelman Etienne Vaessen uit Breda heeft zijn eerste zege geboekt als keeper van de nationale ploeg van Suriname. Tegen Saint Vincent en de Grenadines maakte hij zijn debuut in de WK-kwalificatie.

Het is een wat gekke combinatie, de Bredase keeper Vaessen in de Surinaamse ploeg. Wat blijkt, zijn opa is in Paramaribo geboren en zijn vader is daarmee half Surinaams. Op zijn shirt van de nationale ploeg van Suriname staat dan ook de naam van zijn vader: Burnet.