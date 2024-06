Hier stemmen ze met een klein stembiljet: 'Supersimpel en veel beter'

Voor veruit de meeste Brabanders zijn de Europese verkiezingen donderdag een ouderwets robbertje vechten om het enorme stembiljet uit te vouwen en weer op te vouwen. In Boekel hebben ze dat probleem niet. Daar doen ze mee aan een proef met een nieuw stembiljet: een biljet dat een stuk kleiner is. "Supersimpel. Veel beter dan eerst."

"Het was vroeger altijd een heel gevouw", zegt een man die net heeft gestemd in het stemlokaal in het gemeentehuis van Boekel. Ze doen er daar alles aan om te zorgen dat iedereen goed snapt hoe het nieuwe stembiljet werkt. Bij de ingang kan je eerst nog even oefenen op een proefbiljet vóór je 'voor het echie' gaat stemmen in het stemlokaal. Maar veruit de meeste mensen zeggen het te snappen. "Het is vrij simpel", zegt de man. "Je zet een bolletje bij de partij en een bolletje bij het nummertje van een kandidaat. Supersimpel. Veel beter dan eerst. Toen had je nog heel het stemhokje nodig voor alleen al het stembiljet. Dat is nu een stuk kleiner."

Het nieuwe stembiljet (foto: Jos Verkuijlen).

"Het was heel makkelijk", zegt een vrouw na het stemmen. "Het is nieuw, maar als je een beetje je huiswerk doet, gaat het goed." Want je moet nu twee rondjes rood kleuren op het formulier in plaats van één. In Nederland wordt er op vijf plekken een proef gedaan met het nieuwe stembiljet. Dat gebeurt in Alphen aan den Rijn, Borne, Midden-Delfland, Tynaarlo en Boekel. De proef wordt nauwlettend in de gaten gehouden door mensen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er zit iemand die meet hoe lang iemand in het stemhokje staat en na het stemmen staan er twee mensen klaar met een enquête.

"In 2026 bij de gemeenteraadsverkiezingen in heel Nederland."