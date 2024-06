Gemeente en arbeidsinspectie bedreigd door Bossche Afvalstoffendienst

Bij de gemeentelijke Afvalstoffendienst in Den Bosch zijn bedreigingen geuit richting een veiligheidsadviseur van de gemeente en de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Daarvan is aangifte gedaan. Dat meldt burgemeester Jack Mikkers in een brief aan de raadsleden.

Volgens het Brabants Dagblad gaat het om doodsbedreigingen. De adviseur zou noodgedwongen thuiswerken omdat zijn veiligheid op het werk niet gegaranderd is. Onveilige situaties

Op 23 mei is er een gesprek geweest tussen de gemeente en de NLA waarbij afspraken zijn gemaakt voor verbeteringen. Voorafgaand aan dit gesprek waren er op het terrein van de Afvalstoffendienst aan de Treurenburg in Den Bosch diverse incidenten die leidden tot onveilige situaties voor medewerkers van milieustation Treurenburg. Daarvoor is de NLA ingeschakeld. De Arbeidsinspectie bekijkt of werkgevers en werknemers zich houden aan de geldende wetten en afspraken. Hierbij zouden ze zijn bedreigd. Bij toekomstige inspecties op milieustation Treurenburg worden nu veiligheidsmedewerkers ingeschakeld, om de veiligheid van de NLA-medewerkers te garanderen. Scan

Om meer te weten te komen over de huidige situatie bij de Afvalstoffendienst wordt nu ook een 'scan' gemaakt over thema’s als fysieke veiligheid, vergunningen en sociale veiligheid. Dat is de uitkomst van het gesprek van de gemeente en de NLA op 23 mei. Maandag is bij de Afvalstoffendienst een nieuw interim afdelingshoofd gestart. Die gaat deze scan maken. In september moet dit een nieuw aanscherpt verbeterplan opleveren. Vervolgens kan het Bossche college van B en W hiermee beslissen over maatregelen die nodig zijn. Extern onderzoek

Op dit moment loopt er nog een extern onderzoek naar de veiligheidsbeleving en werkcultuur bij de Afvalstoffendienst. De resultaten daarvan worden nog voor het zomerreces aan de medewerkers gepresenteerd. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Vuilnis niet opgehaald omdat arbeidsinspectie overslaghal onveilig vindt Afval wordt niet opgehaald in vier gemeenten door onveilige situaties