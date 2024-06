Hoefkens vreest trainerskerkhof NAC niet: 'Deze club heeft onrust nodig'

Zonder de interim-trainers mee te tellen is Carl Hoefkens alweer de twaalfde trainer voor NAC sinds 2015. De Bredase club is onmiskenbaar een trainerskerkhof gebleken de afgelopen jaren. "Natuurlijk is dit op een bepaalde manier een gevaarlijke keuze, maar ik zie ook de mogelijkheden", vertelt de Belgische trainer.

Via een voetbalapp moest Carl Hoefkens de tussenstand van Excelsior tegen NAC afgelopen zondag in de finale van de play-offs volgen. “Ik zat in België en ik kon de wedstrijd niet kijken. Dus ik kreeg alleen maar tussenstanden binnen. Bij de 4-0 dacht ik wel, dit gaat heel moeilijk worden.” Op dat moment had de Belgische trainer al getekend bij NAC en gelukkig voor hem kwam het met de Parel van Het Zuiden allemaal nog goed. Al benadrukt hij dat het voor hem in principe niet uitmaakte of NAC zou gaan promoveren. “Maar dit is natuurlijk wel het beste en het is al die supporters gegund.”

Die supporters zijn het afgelopen seizoen, op de play-offs na, niet vermaakt. Iets waar Hoefkens wel weer voor moet gaan zorgen. “Ik ben een coach die staat voor passie op het veld. Daarbij probeer je ook zo dominant mogelijk te voetballen, zodat de spelers en het publiek elkaar kunnen versterken. Daarom denk ik dat ik hier heel goed pas. Het is een bewuste keuze.” Dat zou je op voorhand niet verwachten, aangezien Hoefkens al twee keer in België vroegtijdig werd ontslagen. En NAC ook bekendstaat als een club die trainers sneller vervangt dan de grasmat in het stadion. De nieuwe trainer is op de hoogte van dat imago van de club.

Carl Hoefkens (foto: ANP/Tom Goyvaerts).

“Natuurlijk zijn er risico’s, maar je moet ook naar de mogelijkheden kijken. Deze club is heel professioneel en ik ben echt onder de indruk geraakt van de club en de mensen die hier werken. Natuurlijk is deze keuze op een bepaalde manier gevaarlijk, maar een beetje onrust heeft een club als NAC ook nodig.” Technisch directeur Peter Maas heeft dan ook niet moeten praten als Brugman. “Het imago van NAC is tweeledig. Carl (Hoefkens red.) kende de club vooral van het Avondje NAC en daarmee staan we er ook in België erg goed op.”

“Voor NAC is Carl (Hoefkens red.) een toptrainer. Nu we ook een algemeen directeur hebben, kunnen we gaan bouwen en het met de hele organisatie gaan runnen. Het voetbal dat hij wil spelen, past goed bij de club. Wij zijn overtuigd van zijn kwaliteiten.” De doelstelling voor komend seizoen is in ieder geval duidelijk. “We gaan voor handhaving”, zegt de kersverse trainer. “Maar dan wel handhaving met een bepaalde voetbalstijl die bij de supporters past. Dat verdienen de 19.000 man op de tribune.” Hoe de technische staf er verder uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Daarover moeten de trainer en de technisch directeur nog gesprekken voeren. Het contract van clubicoon Ton Lokhoff en oud-speler Rogier Molhoek lopen af. Het is nog onduidelijk wat er met hen gaat gebeuren.

De toekomst van clubicoon Ton Lokhoff (rechts) en Rogier Molhoek (midden) is nog niet duidelijk (foto: OrangePictures).