NAC gaat met trainer Carl Hoefkens de Eredivisie in

NAC heeft Carl Hoefkens als nieuwe trainer gepresenteerd. De Belg gaat met de Bredase club de Eredivisie in. Hoefkens was eerder werkzaam bij Club Brugge en Standard Luik. Hij tekent een contract voor drie seizoenen.

Hoefkens tekende zijn overeenkomst bij NAC al op 23 mei. Het was toen nog niet duidelijk of NAC op het hoogste niveau terecht zou komen. Dat maakte voor de Belg niks uit. Hij geeft aan zich snel ‘thuis te gaan voelen in Breda.’

De 45-jarige oefenmeester was in de afgelopen jaren twee keer kort werkzaam in de Belgische (sub)top. De voormalige rechtsback begon zijn trainerscarrière bij Club Brugge. Hij zorgde ervoor dat de Belgische club voor het eerst in de geschiedenis overwinterde in de Champions League. Maar door tegenvallende prestaties in de competitie moest hij toch vertrekken.

Bij Standard Luik kwam hij terecht in een zogenoemde slangenkuil waardoor ook daar zijn avontuur na een halfjaar ten einde was.

Technisch directeur van NAC, Peter Maas, noemt de nieuwe trainer ‘een levendige coach en open coach die uitdagingen opzoekt en vertrouwen uitstraalt’. Zonder dat een doelstelling genoemd wordt, is de verwachting dat Hoefkens moet zorgen voor handhaving van de promovendus.

Opvolger Van Gastel

Bij de Bredase club was al sinds eind maart bekend dat Jean-Paul van Gastel zou vertrekken. De trainer, die promotie bewerkstelligde met de Parel van Het Zuiden, tekende woensdag een contract bij Besiktas als assistent van Giovanni van Bronckhorst.

De laatste Belgische trainer bij NAC was overigens erg succesvol. Stijn Vreven, eveneens een rechtsback als voetballer, leidde NAC in 2017 naar promotie en wist ze een jaar later erin te houden. Zijn contract werd desondanks niet verlengd.

