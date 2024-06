NAC-trainer Van Gastel vertrekt alsnog naar Turkije

Met een halfjaar vertraging gaat NAC-trainer Jean-Paul van Gastel naar de Turkse club Besiktas. De trainer die de Bredase club naar promotie leidde, gaat weer werken als assistent van Giovanni van Bronckhorst. Beiden tekenen een contract voor twee jaar met een optie voor nog een jaar.

In januari wilde Besiktas Giovanni van Bronckhorst al naar Turkije halen. De oud-trainer van Feyenoord wilde graag weer gaan samenwerken met Jean-Paul van Gastel, maar die mocht niet vertrekken bij zijn werkgever NAC Breda. Mede daardoor liepen de onderhandelingen spaak tussen de Turkse club en de trainers.

Een halfjaar later vertrekken de twee vrienden alsnog gezamenlijk naar Turkije. Van Gastel, een geboren Bredanaar, leidde zondag NAC naar de Eredivisie. Een 4-1 nederlaag tegen Excelsior was nipt voldoende na de 6-2 zege eerder die week in Breda.

Dat Van Gastel vertrekt bij NAC was al even duidelijk. In maart werd een dag na de thuisnederlaag tegen MVV bekend dat de trainer zou vertrekken. Zelf sprak hij toen al de ambitie uit om weer in het buitenland te gaan werken. Die wens gaat nu in vervulling.

Nieuwe algemeen directeur

NAC presenteerde zelf woensdagmiddag een nieuwe algemeen directeur. Remco Oversier is de opvolger van de in januari opgestapte Henk Valk. Oversier begint officieel op 1 augustus, maar zal op de achtergrond al wat werkzaamheden uitvoeren.

”Echt onmetelijk veel zin in’’, laat Oversier op de clubwebsite weten. “Dat had ik al ruim voor de promotie een feit was. Dat we nu eredivisieclub zijn, maakt het voor mij alleen maar aantrekkelijker en uitdagender.”

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

In maart werd al bekend dat Jean-Paul van Gastel zou gaan vertrekken bij NAC Breda

NAC promoveerde afgelopen zondag na een spannende wedstrijd tegen Excelsior terug naar de Eredivisie