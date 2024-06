Stephanie meldt zich ziek voor bruiloft: Transavia mag haar niet ontslaan

Stephanie uit Den Bosch mag toch niet worden ontslagen door Transavia nadat ze zich ziek had gemeld voor de bruiloft van haar oom. De rechter vond in oktober het ontslag nog terecht maar het hof is donderdag tot een andere conclusie gekomen: het contract had niet ontbonden mogen worden.

Die conclusie is getrokken nadat een psycholoog heeft geconstateerd dat Stephanie last heeft van psychische klachten en daardoor niet juist gehandeld heeft. Doordat Stephanie dan arbeidsongeschikt is mag een contract niet worden ontbonden.

De purser van Transavia wilde heel graag naar de bruiloft van haar oom, maar kreeg geen vrij van haar werkgever Transavia. Dus meldde ze zich, na diverse verzoeken, ziek op de dag van de bruiloft en ging toch naar het feest.

De vliegmaatschappij vond zo'n valse ziekmelding van de purser echt niet kunnen en kondigde aan haar contract te ontbinden. Het bedrijf zegde per 1 december 2023 haar baan op. Wegblijven zonder toestemming kan grote gevolgen hebben, meenden ze bij Transavia, zoals het cancelen of vertragen van vluchten. “Als iedereen dit doet, hebben we een groot probleem”, zo zei een medewerker eind september tijdens de zitting.

Uitzondering

Normaal gesproken mag een medewerker niet ontslagen worden bij arbeidsongeschiktheid, maar de rechter besloot in oktober dat er sprake was van een uitzondering waardoor hij besloot dat het ontslag terecht was. Mede ook omdat volgens de rechter de ziekmelding geen verband hield met haar ziekte.

Daar komt het hof een kleine acht maanden later op terug. Zij vindt de uitzondering niet van toepassing en vinden het ontslag onterecht. De arbeidsovereenkomst moet worden hersteld.

