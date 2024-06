Hotelgast belt 112 omdat kraan niet werkt en er niet genoeg handdoeken zijn

Een hotelgast heeft donderdag 112 gebeld, omdat de kraan van het bad niet werkte en er een tekort aan handdoeken was. Het opmerkelijke telefoontje kwam binnen bij de meldkamer van de politie in Den Bosch. "We hebben meteen de verbinding verbroken."

Je hoeft geen doorgewinterde hotelgast te zijn om te weten dat je in zo’n geval ook bij de receptie kan aankloppen, maar deze gast besloot het meteen hogerop te zoeken. De politie is er niet van gediend. "We willen de telefoon niet bezet houden voor iemand die wél in levensgevaar is of in nood verkeert", is te lezen in het bericht van de meldkamer op Instagram.

Het gebeurt vaker mensen de alarmcentrale bellen voor zaken die 'absoluut niet voor 112 bestemd zijn', meldt de politie.

Ruzie om pizza

Afgelopen maart deelde de politie West-Brabant een bericht over een net zo opmerkelijk telefoontje naar de meldkamer. Een vrouw belde 112 met een klacht over een bestelde pizza. "Ze was bloedserieus", vertelde Tijs Quaden van de politie.

"Ze kreeg geen respons van de pizzeria zelf. Ze was het niet eens met de levering. Ze vond dat wij moesten gaan bemiddelen. Zij wilde echt onze interventie", zei Quaden eerder tegenover Omroep Brabant.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Ook voor deze opmerkelijke zaken belden mensen 112