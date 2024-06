Joost Klein landt met luchtballon in Schijndel: 'Eén groot feest!'

Joost Klein landde donderdagavond plotseling met een luchtballon in een wei in Schijndel. Ballonvaarder Stan Spierings uit Veghel stond samen met Klein en de crew in de mand van de luchtballon. “Het was een fantastische ervaring, één groot feest.”

Niet alleen Stan genoot van de avond. Want zodra de luchtballon in de wei terechtkwam, stond het veld in tien minuten vol met mensen. “Ja, logisch. Want hoe vaak maak je dit nou mee, Joost Klein op een doordeweekse donderdagavond in de wei in Schijndel.”

"Ik zei dat hij wel een keer mee mocht varen voor het maken van een leuk clipje."

Stan heeft sinds een half jaar z’n eigen bedrijf als ballonvaarder. Afgelopen weekend deelde Klein een preview van z’n nieuwe hit, met als titel: Luchtballon. “Ik dacht, ik trek de stoute schoenen aan en ik stuur hem een berichtje. Ik zei dat hij wel een keer mee mocht varen voor het maken van een leuk clipje.” Dat balletje ging heel snel aan het rollen, want het management van Klein liet dinsdag al weten interesse te hebben. Het liefst wilden ze woensdag al met hem de lucht in. Op die dag kwam de nieuwe hit van Klein uit en het was 'Hot Air Balloonday'. Zo snel bleek niet haalbaar voor Stan, dus stegen ze donderdagavond op vanuit Den Bosch. Joost Klein, samen met Appie Mussa, Gover Meit, Tantu Beats, Stuntkabouter en een cameravrouw. “Daar boven in de lucht was ’t al één groot feest. Die jongens zijn mega creatief, dat ga je wel zien in de video’s op hun kanalen.”

"Ik dacht: daar moeten we landen, dan is ’t verhaal compleet.”

Uiteindelijk landden ze een uur later en tien kilometer verderop in Schijndel. “Daar in die wei hadden buurtbewoners de nieuwe hit van Klein al aanstaan. Ik dacht: daar moeten we landen, dan is ’t verhaal compleet.” Eenmaal in de wei neemt Klein met z’n vrienden nog wat clipjes op met de luchtballon. “Daarna heeft hij uitgebreid de tijd genomen om met mensen in de buurt op de foto te gaan. Heel Schijndel stond daar in de wei. Hij was heel relaxed en nam echt de tijd en de ruimte voor iedereen die er was.” Zo heeft Stan de artiest dan ook leren kennen. “Heel erg open, rustig, niks was te gek. Het was heel fijn om ze allemaal in de mand te hebben.” Hoe de clips eruit gaan zien, moet de komende dagen blijken. Dan zal het merendeel online komen. Volgens Stan hadden ze in ieder geval geen strak draaiboek en maakten ze de clips veelal uit de losse pols. "Ik had dit zelf echt nooit verwacht, waar zo’n berichtje toe kan leiden. Het was donker toen ik ze terugbracht naar hun auto in Den Bosch. Zelf was ik pas om twee uur thuis. Het was echt één groot feest.”

Joost Klein en z'n crew in de wei in Schijndel.

Beluister hier het nieuwe nummer 'Luchtballon' van Joost Klein: