Eindhovense ambassadeur ruilt Oekraïne in voor diplomatieke post in Polen

Werken in een land in oorlog. Waar het gevaar loert, altijd, waar je ook bent. Jennes de Mol uit Eindhoven was de afgelopen vijf jaar ambassadeur voor Nederland in Oekraïne. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne ruim twee jaar geleden waren het tropenjaren. Daar komt volgende maand een einde aan. Ambassadeurs blijven nooit heel lang op één plek. Hij gaat naar Polen. Jennes de Mol vertelt zondag over zijn afscheid van Oekraïne in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant.

De Mol ziet aan de inwoners van Oekraïne dat de altijd durende dreiging van Rusland zijn tol eist. Hij ziet hoe moe de mensen zijn van de oorlog. Hoe het aan de ene kant ook went, altijd weer het luchtalarm, maar ook hoe je je nooit helemaal kunt ontspannen in Oekraïne. Dat blijkt wel uit het feit dat hij zelf soms het luchtalarm hoort terwijl het er niet is.

De Mol gaat na zes weken Kyiv steeds twee weken terug naar Nederland, naar zijn vrouw. De 2200 kilometer legt hij met de auto af. Die uren achter het stuur zijn goed om de spanning uit zijn lijf te krijgen voordat hij in Nederland is. Het afscheid van zijn vrouw als hij twee weken later weer vertrekt wordt steeds zwaarder.

Toen Jennis de Mol in 2019 begon als ambassadeur in Oekraïne kon hij niet weten dat Rusland zo'n grote oorlog zou beginnen. Maar hij wist wel dat het in het oosten van het land eigenlijk al sinds 2014 oorlog is. Zeker na de annexatie van de Krim door Rusland. Maar de grootschalig inval van 24 februari 2022 had hij net als veel anderen toch niet verwacht. Toen hij op zeker moment terug ging naar Kyiv reed hij met meerdere mensen in de auto door plaatsen waar zwaar gevochten was. Boetsja bijvoorbeeld. "Toen werd het heel stil in de auto," vertelde hij later.

Hij zal Oekraïne missen in zijn nieuwe standplaats in Polen. Maar ook daar zal het land hem niet los laten. Alleen al in de Poolse hoofdstad Warschau wonen nu één miljoen Oekraïense vluchtelingen.

Birgit Verstappen uit Hilvarenbeek werd twee jaar geleden nog gezien als een zeurpiet. Maar 120 anderen hebben zich inmiddels bij haar aangesloten. Muziek moet mogen, maar 29 festivals in en rond Tilburg die vaak meerdere dagen duren; dat geeft teveel overlast.

Willem van Hooijdonk is al jaren het gezicht van Bureau Brabant. Maar kijkers moeten het zonder hem gaan doen. Hij gaat met pensioen en hangt zijn politiewoordvoerderspet aan de wilgen.

