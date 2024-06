Guus Meeuwis behaalt wereldrecord met Groots-concerten

Guus Meeuwis heeft met zijn Groots met een Zachte G-concerten een wereldrecord in de wacht gesleept en krijgt een plek in het Guinness Book of World Records. De 63 concerten die hij sinds 2006 in het Philips stadion gaf, zijn het grootste aantal massaal bezochte concerten voor een soloartiest in één stadion. "Een hele verrassing."

Dit jaar komen er tijdens de zeventiende en tevens laatste editie van Groots nog negen concerten bij. Die worden later toegevoegd, waarmee het wereldrecord op 72 concerten uitkomt. "Het is een hele verrassing", zegt Guus als hij het certificaat in ontvangst neemt. "Normaalgesproken laat ik me niet zo graag verrassen en wil ik alles weten. Maar ik heb bewust geen enkele vraag gesteld. De verrassing is nu groter dan ooit."

De zanger nam het certificaat vol trots in ontvangst (foto: Noël van Hooft).

De artiest spreekt niet van 'zijn record'. "Het is een record van mijn band, van alle duizenden mensen die de laatste jaren alles opgebouwd hebben. Van het Philips stadion en van alle mensen die de afgelopen jaren geweest zijn. Want als zij niet komen, kunnen we helemaal niks. We staan allemaal in het Guinness Book of Records." Na de overhandiging van het certificaat werd de artiest met een smoes naar buiten gebracht. Daar onthulde Marcel Brands, algemeen directeur van PSV, voor het Philips stadion een standbeeld van de zanger. Een kleine jongen starend naar de hoofdingang met een bal onder zijn voet. Achterop zijn shirt staat de naam Guus en rugnummer 17.

Voor het Philips stadion staat een 'kleine Guus' (foto: Noël van Hooft).