Provincie gaat ondanks nieuwe coalitie door met plannen tegen stikstof

De provincie Brabant blijft werken aan plannen tegen stikstofuitstoot, zo bleek vrijdag in Provinciale Staten. De provincie zet door, ondanks dat de landelijke coalitiepartijen PVV, NSC, VVD en BBB hebben besloten dat ze de 20 miljard euro voor deze plannen ergens anders aan willen uitgeven.

De provincie Noord-Brabant wil onder andere piekbelasters aanpakken: landbouwbedrijven die teveel stikstof uitstoten. De bedoeling is dat boeren minder dieren op hun grond houden of hetzelfde aantal dieren op meer grond. Ook wil de provincie een aantal boerenbedrijven uitkopen.

Jaren is er gesproken over een zogeheten landelijk transitiefonds, met daarin 20 miljard euro, om provincies te helpen bij dit soort maatregelen. Demissionair minister Christianne van der Wal vroeg alle provincies om een zogenoemd Provinciaal Programma Landelijk Gebied, met plannen specifiek voor de regio.

De nieuwe coalitie is alleen niet van plan die 20 miljard euro hiervoor te gebruiken. Maar volgens gedeputeerde Hager Roijackers kan de provincie de plannen niet zomaar laten voor wat ze zijn, zo stelde zij vrijdag in Provinciale Staten. "We blijven koersvast. Een pas op de plaats is geen optie."

De provincie moet zich houden aan regels, bijvoorbeeld als het gaat om stikstofuitstoot. Ze uitte eerder al twijfels over de juridische haalbaarheid van de plannen van het nieuwe kabinet.

Volgens Roijackers heeft de provincie Noord-Brabant voldoende geld om de komende vier jaar aan de slag te gaan met de plannen. Het belangrijkste hierbij is het beperken van stikstofschade in natuurgebieden en het verbeteren van de waterkwaliteit.

De BBB is het hiermee oneens en wil het Brabantse Programma Landelijk Gebied van tafel. Johan van Bommelen, BBB-Statenlid, roept de provincie op geen voorontwerp van de plannen in te leveren. Hij waarschuwt ervoor dat het transitiefonds er niet komt met de nieuwe coalitie.