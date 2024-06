Groots stopt met record, Guus Meeuwis heeft nog geen plannen voor toekomst

De opbouw van Groots met een Zachte G is begonnen, een vermelding in het Guinness Book of Records is binnen én de repetities zitten erop. Guus Meeuwis en zijn band zijn helemaal klaar voor negen keer ‘de laatste Groots’. “Het wordt een marathon, maar aan die laatste durf ik nog niet te denken.” En aan de toekomst na Groots durft de zanger ook nog niet te denken.

Sinds 2006 staat de maand juni voor Guus Meeuwis in het teken van Groots. Maar ook voor zijn band en crew. Een van hen is zanger JW Roy. “Zeventien jaar hebben we in mei onszelf voorbereid en in juni hadden we dan de shows. In die periode zijn kinderen geboren, mensen gescheiden, mensen getrouwd, liedjes geboren. Er zitten levens in zeventien edities Groots, dat vind ik bijzonder.”

Meeuwis durft nog niet aan de allerlaatste Groots op woensdagavond 26 juni te denken. “Iedereen denkt dat ik kapot of verdrietig ga zijn omdat het de laatste wordt, maar ik ga vooral opgelucht zijn. Opgelucht dat alles goed is gegaan.”

Dat gaat volgend jaar dus helemaal veranderen. “Ik heb nog geen idee wat ik ga doen”, zegt Guus Meeuwis op de vraag hoe juni 2025 eruit gaat zien. “Ik laat me verrassen. Misschien ga ik wel naar Roland Garros, of misschien ga ik wel de Alpe d’HuZes fietsen, of misschien ga ik wel niks doen.” Plannen voor de toekomst zijn er nog niet. “Eerst die laatste.”

Een week voor de start van ‘die laatste’ wordt hij in het Philipsstadion verrast met een wereldrecord: nog nooit heeft een solo-artiest op één plek zo vaak voor meer dan 10.000 mensen opgetreden. Guus Meeuwis deed het 63 keer en aan het einde van de maand staat dat record op 72 keer.

“Ongelofelijk, ik ben echt verrast”, zegt de ‘Brabant-zanger’. “Ik weet natuurlijk dat wat we hier doen super leuk is en dat het misschien best bijzonder is dat we het al zo lang doen. Dat is meer mijn gevoel. Maar dat het dan een wereldrecord is, daar ben ik nooit mee bezig geweest.”

De man van het Guinness Book of Records kwam rechtsreeks vanuit Noorwegen, waar hij was voor een schaakrecord, naar Eindhoven. “Hij vertelde dat hij al maandenlang video’s van Groots aan het bekijken was om het record officieel vast te stellen”, zegt Meeuwis met een brede glimlach. “De laatste Groots komt hij ook kijken.”