Zakenman Koppers doet aangifte tegen Rico Verhoeven wegens bedreiging

Bodybuilder en zakenman Tibor Koppers heeft aangifte gedaan tegen vechtsporter Rico Verhoeven en zijn manager Karim Erja wegens bedreiging. Het zou gaan om een ruzie over de afwikkeling van een faillissement van een bedrijf waar ze zakenpartners van waren. “Rico zei: op je knieën en excuses aanbieden”, staat in de aangifte, melden de Telegraaf en het Parool.

De aangifte wordt bevestigd door advocaat Esther Vroeg van Koppers. Rico Verhoeven en zijn manager zouden hem vorige week hebben bedreigd tijdens een vechtsportexpositie in het Tropenmuseum in Amsterdam.

Koppers en Verhoeven waren partners in High End Nutrition, een lijn voor voedingssupplementen. Uiteindelijk ging het bedrijf failliet, wat leidde tot een rechtszaak. De ruzie zou gaan over 750.000 euro.

"Het was extreem onaangenaam. Een nachtmerrie. Rico heeft mij met een ijskoude blik en agressie bejegend. Ik ben extreem geschrokken. Karim zei: wij zijn nog niet klaar met jou”, staat in de aangifte die de Telegraaf heeft ingezien.

Hinderlaag

Donderdagavond 30 mei liepen Koppers en Verhoeven elkaar tegen het lijf op de 'pre-opening' voor genodigden van de tentoonstelling Martial Arts in het Wereldmuseum Amsterdam. Koppers stelt 'in een hinderlaag' te zijn gelokt door Verhoeven. Die zou hem hebben vastgepakt bij zijn schouder, en achter een gordijn tegen een muur hebben gedrukt. Koppers heeft afgelopen dinsdag aangifte gedaan bij de politie in Amsterdam.

Advocaat Esther Vroegh van Koppers zegt dat de politie inmiddels beelden heeft opgevraagd bij het Tropenmuseum en namen heeft opgevraagd van bezoekers. "Verder laten we het hierbij. En we hebben alle vertrouwen in het politieonderzoek.”

Manager Erja laat weten dat hij en Verhoeven zich absoluut niet kunnen vinden in de beschuldigingen. In het Parool ontkent de manager alle beschuldigingen en spreekt van ‘niet eens een storm in een glas water’. Hij ziet de aangifte met vertrouwen tegemoet.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:



Rico Verhoeven: kickbokskampioen, zakenman en Hollywoodacteur