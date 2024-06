Avondspits komt vroeg op gang: veel files op snelwegen

De avondspits is deze vrijdag al vroeg op gang gekomen. Op bijna alle snelwegen in Brabant moeten weggebruikers rekening houden met extra reistijd en stilstaand of langzaam rijdend verkeer. De grootste vertragingen zijn rond vier uur op de A2, de A27 en de A59. Volgens de ANWB is in het hele land 'een stuk drukker dan normaal.'

Op de A2 staat tussen afrit Veghel en het Gelderse Waardenburg een file van 15 kilometer. De extra reistijd op dit traject in de richting van Utrecht is ongeveer een half uur. In zuidelijke richting bedraagt de vertraging 23 minuten en heeft zich een file van 20 kilometer gevormd tussen knooppunt Everdingen en het Gelderse Kerkdriel. Op de A27 is het erg druk tussen Breda en Gorinchem. In de richting van Utrecht staat tussen Breda-Noord en industriegebied Avelingen een file van 26 kilometer. De vertraging is meer dan een half uur en het verkeer rijdt met een slakkengang. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hooipolder, op de A59, staat een file van 10 kilometer. De extra tijd is 23 minuten. Ook op de A59, de A58 en de A73 wil het niet bepaald vlotten. Erg veel tijdverlies heeft het wegverkeer niet, maar op diverse weggedeelten kan alleen maar langzaam worden gereden.