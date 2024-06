Politiewoordvoerder blikt terug op heftige momenten in zijn carrière

“Iemand van achteren aanvallen is laag en laf. Een 63-jarige conductrice knock-out slaan is onacceptabel.” Dit is een van de vele gepassioneerde getuigenoproepen van Willem van Hooijdonk, woordvoerder bij de politie Zeeland-West-Brabant. Hij vertelde in Opsporing Verzocht, Bureau Brabant en talloze nieuwsuitzendingen over vreselijke moordzaken, verkrachtingen en de vele drugslabs in onze provincie. Nu gaat Van Hooijdonk na 46 jaar bij de politie met pensioen.

"Hé, meneer Willem!" roept een voorbijganger terwijl we over de Hoge Brug in het centrum van Breda lopen. "Veel mensen herkennen me, maar weten niet altijd waarvan. Soms zien ze me aan voor de wijkagent. Maar als iemand last heeft van foutparkeerders, kan ik daar helaas niet zoveel aan doen," lacht hij. Toch is Van Hooijdonk zelf ooit als agent begonnen.

Willem (64) noemt de laatste weken voor zijn pensioen grappend zijn 'afscheidstournee'. Want als het gezicht van de politie is hij een gewilde gast in talkshows, podcasts en tv-programma's. De woordvoerder zit vol verhalen: van lugubere moordzaken tot grappige anekdotes over die ene keer in 2003 toen hij tussen een groep rellende supporters van NAC en Newcastle United FC belandde. "De terrasstoelen vlogen hier toen door de lucht," vertelt hij, wijzend naar de Havermarkt.

Zodra de camera aangaat, gaat er bij Willem een knop om. "Die krijg ik haast niet uitgezet. Ik schiet dan direct in mijn woordvoerdersrol." Maar wat gebeurt er met de persoon Willem van Hooijdonk zodra de pieper gaat? "Soms denk ik: Niet weer! Ik zit net Goede Tijden te kijken. Kan het niet een half uurtje later?" lacht hij. "Als er staat schietincident of drugslab, dan weet ik: dit is serieus. Dan gaat meteen de adrenaline door m'n lijf."

Van Hooijdonk begon 46 jaar geleden als agent, ging later naar de recherche en begon 27 jaar geleden als woordvoerder. Sindsdien is er veel veranderd. "Vroeger gingen we naar alle incidenten toe en deed ik ook de woordvoering bij dodelijke ongelukken. Tegenwoordig communiceren veel politieteams zelf via Facebook en Instagram. Wij pakken alleen nog de grote incidenten, dus je gaat een stuk minder op pad." Al staat Van Hooijdonk er wel om bekend dat hij het liefst zelf aan het politielint staat. "Als ik het woord 'drugslab' hoor, zit ik bij wijze van spreken al in de auto," grijnst hij. Talloze zaken zullen Willem voor altijd bijblijven. Zo ook het familiedrama in 2008 aan de Jakobijnberg in Roosendaal. "Ik kreeg door dat er twee kinderen (4 en 6 jaar oud) dood in bad waren gevonden. Vader was spoorloos." Een paar weken later werd in het kanaal bij het Zeeuwse Westdorpe een auto met daarin het lichaam van hun vader gevonden. "Bij die zoekactie is toen een 38-jarige duiker van de brandweer om het leven gekomen. Dat maakte die zaak nog triester."

Tweeënhalve week is Van Hooijdonk non-stop bezig met de zaak. Jaren later, in 2022, ziet hij ineens de namen van de kinderen voorbijkomen op tv. "Bij Hart van Nederland werden beelden uitgezonden van een bijeenkomst voor nabestaanden van geweldslachtoffers. Op een van de spandoeken zag ik de namen Lidewij en Pepijn staan. Toen ging er ineens een luikje bij me open..." vertelt hij aangedaan. Deze week stopt Willem officieel. "Ik hou nooit op met praten, dus het zal best even wennen zijn als ik met pensioen ben. Want soms liepen werk en privé door elkaar heen. Dan heb je overdag gewerkt en moet je 's avonds nog iets op Twitter plaatsen. Of je hebt de piketdienst en de pieper gaat af. Het wordt loslaten."